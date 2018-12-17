Turizmciler AHBAP'ın paydaşı oldu

Gecede, 58 şehir 70 üniversite ve 7 bin 859 gönüllüsüyle ‘iyilik hareketi' AHBAP'ın paydaşı oldu.

Türkiye'de otellerini satın alma yöneticilerini çatısı altında toplayan TÜRSAD'ın ilk kez düzenlendiği Otel Satın Alma Yöneticileri ve Çözüm Ortakları Buluşması, Antalya'nın dünyaca ünlü turizm bölgesi Kundu'da bulunan Adalya Elite Otel'de gerçekleşti. Türkiye'nin farklı turizm destinasyonlarından otellerinin satın alma yöneticileriyle birlikte 41 tedarikçi firmanın katıldığı alanın en büyük sektör buluşması 3 gün boyunca paneller, söyleşiler, workshoplar ve konserlerle devam etti.

Etkinlik kapsamında psikolog Özge Berçin, “Satın almada duyguların psikolojik etkileri “ başlıklı söyleşi gerçekleştirirken, kolaylaştırıcılığını Alaattin Keykubat Üniversitesi Öğretim üyesi Engin Üngören'ün yaptığı “Ucuz alım pahalı mı? Pahalı alım ucuz mu?” panelliyle birlikte tedarik zincirinde karşılaşılan sorunlar ve Türkiye'deki ekonomik gelişmelerini turizm sektörüne etkileri farklı panellerde ele alındı. TÜRSAD, ayrıca yaptığı çekilişle üyelerine ve tedarikçi firmalara Paris, Roma ve Armas Otellerinde yurt içi tatili hediye etti.

Dernek Başkanı Bülent Bilgiç, bu yıl ilkini gerçekleştirdikleri sektör buluşmasını, yüksek turizm sezonunun ardından her yıl düzenlemeyi planladıklarını söyledi. Buluşmanın amacının tedarikçi çözüm ortaklarıyla birlikte sorunları bir arada değerlendirmek olduğunu belirten Bilgiç, “3 gün devam eden buluşmanın sonunda bu amaca ulaştığımızı memnuniyetle ifade edebilirim. Fikir alışveriş yapmak, yüksek sezonda yaşadığımız sıkıntılara ilişkin çözümlerde ortak aklı oluşturabilmek noktasında son derece verimli sonuçlar ortaya çıktı” diye konuştu.

TÜRSAD'ın gerçekleştirdiği sektör buluşmasında ayrıca ünlü sanatçılar Ebru Yaşar ve Haluk Levent de sahne aldı. Otellerin satın alma yöneticileri yılın yorgunluğunu konserlerle atarken TÜRSAD, Haluk Levent'in sahne aldığı cumartesi gecesi aynı zamanda sanatçının kurucusu olduğu ve 58 şehir 70 üniversite ve 7 bin 859 gönüllüsüyle bir ‘iyilik hareketi' olan AHBAP'ın paydaşı olduğunu ilan etti. Günün anısına Haluk Levent ve Dernek Başkanı Bilgiç, sahnede selfie çekim yaptı. Bilgiç, AHBAP'la paydaş olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi.