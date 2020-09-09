Turizmciler devre arası kamp döneminde Rusya'ya kilitlendi

Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, bu sene devre arası kamp döneminin olmamasının spor turizmi için büyük kayıp olacağını belirterek, "Eğer bu sene Ocak ayını eskiye nazaran yüzde 60 kayıpla kapatırsak ne mutlu bize. Çünkü Avrupa yok, Türkiye yok, Uzak Doğu yok, olursa sadece Rusya olacak" dedi.

Bu sezon yaz dönemini pandemi dolayısıyla yüzde 70 kayıpla kapattıklarını ifade eden Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) aldığı karar doğrultusunda 2. ve 3. Lig play-off maçlarının Antalya'da oynatılmasının doping etkisi oluşturduğuna dikkat çekti. Yaşacan, “Play-off maçlarının burada oynatılması otelciler ve turizmciler için katkı oldu. Tanıtım yapmış olduk. Antalya'da bu işin yapılabileceğini, toplu turnuvaların güvenli şekilde olabileceğini uygulamalı olarak gördük ve göstermiş olduk. Bu bizim için ayet güzel oldu. Prova anlamında spor turizmine katkı sağladı. Yerli takımlarla çarkımızı döndürmeye çalıştık. İstenilen yabancı takımlar gelmedi fakat biz yine de elimizden gelen gayreti gösterdik, çabaladık” ifadelerini kullandı.

"Rusya gelir"

Ocak, Şubat ve Mart sezonunu ele alan Recep Şamil Yaşacan, Avrupa'nın federasyonlarının lig arasının olmaması nedeniyle Avrupa'nın yer almayacağını söyledi. Yaşacan, “Eğer pandemiyle ilgili ciddi bir problem olmazsa bu sezon için belki Balkan ülkeleri, ABD ülkeleri gelebilir. Uzak Doğu'dan gelirler mi bilemiyorum ama geleceklerini de pek zannetmiyorum. Rusya gelir. Bu sene bizde lig arası yok” diye konuştu.

"Büyük kayıp olacak"

Bu sene devre arası kamp döneminin olmamasının spor turizmi için büyük kayıp olacağını vurgulayan Yaşacan, şu ifadeleri kullandı:

“Örneğin biz geçtiğimiz dönemdeki rakamlardan çok memnunduk. Sadece futbol turizmi olarak bakmamak lazım. Gelişen başka spor dalları da vardı. Bisiklet, tenis, yürüyüş, koşu, golf, kano, yelken gibi sporlar vardı. Antalya'da spor anlamında gelişmeler söz konusuydu. Eğer bu sene Ocak ayını eskiye nazaran yüzde 60 kayıpla kapatırsak ne mutlu bize. Çünkü Avrupa yok, Türkiye yok, Uzak Doğu yok, olursa sadece Rusya olacak."

Yaşacan, yurt dışı uçuşlarının açılmaması gerektiğini söyleyerek, “Daha önce de çok kez söylemiştim. Bizim en büyük kayıplarımızdan bir tanesi yurt dışı uçuşlarının açılması oldu. Rakamlar arttı, haftalık patlama yaşandı. 2021'i kurtarabilirdik, keşke haklı çıkmasaydım. Bunun için gerçekten çok üzgünüm” dedi.