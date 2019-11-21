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Turizmciler Intourist'in satışı için bir araya geldi

Intourist’in Anex Grubu tarafından satın alınması sonrasında otel işletmecilerinin alacakları konusu ve izlenecek stratejiler Alanya Turistik İşletmeciler Derneği’nin düzenlediği toplantıda masaya yatırıldı.

Intourist'in Anex Grubu tarafından satın alınması sonrasında otel işletmecilerinin alacakları konusu ve izlenecek stratejiler Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'nin düzenlediği toplantıda masaya yatırıldı.


Rusya'da 90 yıllık bir geçmişe sahip Intourist firmasının Anex Grubu tarafından satın alınması sonrasında otel işletmecilerinin geçmişe yönelik alacakları konusu masaya yatırıldı. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'nin (ALTİD) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda izlenecek yol haritası görüşüldü. ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, “Thomas Cook iflası sonrasında operasyonları durma noktasına gelen Intourist firması Anex Grubu tarafından satın alındı. Bu gelişme sonrasında üye otellerimizden gelen talep doğrultusunda toplantı düzenledik ve üye tesislerimizin alacaklarının nasıl planlanacağını ve süreçte yaşanan gelişmeleri masaya yatırdık” dedi.

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