Turizmciler ulaşımı konuştu

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'nin düzenlediği (ALTİD) 2019 Bölgesel İstişare Toplantıları'nın 5'incisi Keykubat, Oba ve Tosmur otel işletmecileriyle yapıldı. Bölgesel ve turizme yönelik gelişmelerin ele alındığı toplantıya ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, yönetim kurulu üyeleri ve turistik otel işletmecileri katıldı.

Toplantıda, sinek ve böceklerle mücadele, 2020 kontrat dönemi, tanıtım, ‘Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik'te yapılan düzenleme, Syedra Antik Kenti kazı çalışmalarına verilen destek, 22.00'dan sonra şehirde yaşanan asayiş olayları ve güvenlik tedbirleri, gece denize açılan teknelerden gelen gürültü, sahillerdeki kumun durumu, Antalya-Gazipaşa Raylı Sistem Projesi, doğal gaz konusunun hangi aşamada olduğu ve elektrik sayaçları için alınan bedeller konuları konuşuldu ve bu konularla ilgili kurumlara bilgilendirme yazılarının gönderilmesi kararlaştırıldı.