Turizmcilerden dijital para kullanımına destek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2021 yılının ikinci yarısında dijital (kripto) para kullanımında pilot testlere başlama düşüncesine turizm sektöründen destek geldi. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını öncesi yılda 3 milyondan fazla turist ağırlayan Alanya'da turizmciler, alt yapının hazırlanılması durumunda dijital para ile alışveriş yapabileceklerini bildirdi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, turizmdeki hareketliliği artırmak adına dijital para kullanımında pozisyon alabileceklerini vurguladı. Akdeniz çanağında, turizmin ilk başladığı bölgelerden birinin Alanya olduğunu hatırlatan Sili, Alanya turizminin girişimcilik ruhuyla dijital para kullanımına öncülük edebileceğini vurgu yaptı.

“Devletimizin çalışmaları var”

Dijital paranın günün teknolojilerinde hayatın bir gerçeği olduğunu dile getiren Sili, "TCMB Başkanı, 2021 yılının ikinci yarısında dijital para kullanımının pilot testlerine başlayabileceğine yönelik açıklama yapmıştı. Devlet tarafından alt yapının oluşturulması halinde turizm sektörüyle bu testlere başlayabiliriz. Gelişime ve değişime açık turizmciler olarak, bunu deneyebileceğimizi öngörüyorum” dedi.

“Dijital paraların 24 saatlik işlem hacmi 114 milyar dolar”

Blockchain Bilişim AŞ. ve www.coin-turk.com Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Onur Atam ise 12 yıl önce ortaya çıkan dijital paranın güvenirliği konusunda ciddi yolların kat edildiğini anlattı. Artık bireyselden kurumsal yatırımcıya kadar birçok kişinin dijital para satın almaya başladığını kaydeden Atam, bugün Bitcoin'in bir değer saklama aracı olduğunu söyledi.

“Toplam hacmin yüzde 1'i Türkiye'de dönüyor diyebiliriz”

Geçen 12 yılda dijital paraların kendisini kanıtlama noktasında büyük uğraşlar verdiğini dile getiren Atam, şöyle konuştu:

"Bugün devletlerin dijital paraya bakışı olumsuz, tarafsız ve sıcak bakmak üzere üçe ayrılıyor. Gelişmiş ülkeler daha sıcak ve tarafsız durmayı, az gelişmiş devletlerde ise yoğun bir olumsuz bakış görüyoruz ama bu da hızla değişiyor. Bugün dijital paranın toplam değeri 1 trilyon doların üzerinde olduğunu biliyoruz. Bugün itibariyle tüm dijital paraların 24 saatlik işlem hacmi 114 milyar dolar kadar. Türkiye'de ise 1 milyar doların üzerinde işlem hacmine ulamış durumda. Bu ciddi bir rakam. Toplam hacmin yüzde 1'i Türkiye'de dönüyor diyebiliriz."

“Çin devleti kullanıma başladı”

Atam, TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın dijital parayla ilgili 2021 yılı ikinci çeyreğinde test aşamasına başlanacağı sözlerinin çok önemli olduğunu ancak, bu testlerin nasıl olacağı, Türk lirasının dijital halinin mi test edileceği konusunun hala bilinmediğini ifade etti. Bu konuda Çin, Amerika ve Rusya'nın kendi dijital paralarını devreye alacaklarına dair açıklamalarının olduğunu ifade eden Atam, “Çin testlerini hızlandırdı ve belli bir grup vatandaşına 'dijital yuan' adı altında para dağıttı. Bu paraları piyasada kredi kartıyla harcama olanağı sağladı. Şunu diyebiliriz ki; Çin dijital parasını vatandaşlarıyla paylaşıyor ve kullanıma açmış durumda. Türkiye burada geri kalmadı ve bu trendi yakalama adına hızlı adımlar atıyor. Turizm sektörü de ciddi bir potansiyel barındırıyor. Dijital para altyapısının kullanılmasıyla turizme ciddi katma değer sağlayacak, diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.