Turizmcilerden İçişleri Bakanlığı yılbaşı genelgesine destek

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, “Bizim söylediklerimiz ile devletimizin söyledikleri hem fikir. Misafirlerimiz eğlenmeye değil dinlenmeye gelecekler” dedi.

“Dinlenmeye gelecekler

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine, "Otel/Konaklama Tesislerinde Yılbaşı Programları" konulu yılbaşı genelgesi gönderdi. Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında otel ve konaklama tesislerinde yılbaşı kutlama programı icra edilmesi, eğlence/balo düzenlenmesi, canlı müzik, yemekli müzikli eğlence programlarının iptaline yönelik genelgeye, Antalyalı turizmcilerden destek geldi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, “Misafirlerimiz eğlenmeye değil dinlenmeye gelecekler. Bizim zaten sloganımız buydu. Sağ olsun devletimizin söylediği de benim sözlerimle hem fikir oldu. Canlı müzik olsa da olur, olmasa da olur. Misafirlerimiz bu yıl dediğim gibi eğlenmeye değil dinlenmeye gelecekler” dedi.

“Herhangi bir kaybımız yok”

Karar sonrası rezervasyon konusunda Limak oteller olarak herhangi bir iptalin bulunmadığını belirten Kavaloğlu, “Herhangi bir kaybımız yok. Yeni rezervasyon gelişinde bir sıkıntı yaşanacaktır. Bunu kabul etmek lazım. Eğlenmek için gelecek misafir profili de, bu zamanda yolculuk yapmamalı. Dinlenme fikrinde hem turizmcilerin hem de misafirlerin hem fikir olmasını rica ediyorum” ifadelerine yer verdi.