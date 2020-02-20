Turizmde hedef, gelirde yüzde 15'lik artış

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği(AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, 2020 yılında turizmde çift haneli bir büyüme beklediklerini belirterek, "Türkiye'nin turizmden gelir hedefi 40 milyar dolar civarında. Bizimde bu sene gelirlerimizi yüzde 10 ile 15 seviyesinde arttırmamız lazım. Turist sayısını arttırırken, geliri de arttıracağımız bir yıla girdik” dedi.

Fraport TAV Antalya Havalimanı ev sahipliğinde Belek Turizm Merkezindeki bir otelde bu yıl 17'incisi düzenlenen Connect 2020- Antalya Rota Geliştirme Forumu'na konuşmacı olarak, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği(AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı konuşmacı olarak katıldı.

Yağcı, Antalya'da çok önemli bir organizasyonun gerçekleştirildiğini bildirdi.

"Antalya'yı anlattık"

Avrupa'da ve bölgede uçan tüm havayollarının bu etkinlikte yer aldığını dile getiren Yağcı, “600'den fazla katılımcı yer alıyor. Biz Antalya'nın sadece yaz değil, kış içinde önemli destinasyonlar olduğunu göstermek üzerine önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu havayollarının Antalya'yı keşfetmesi için önemli bir avantaj sunuyor” diye konuştu.

"Kalitemizi arttırdık"

Forumda, Antalya'ya uçmayan hava yollarına kentin öne çıkan değerlerini anlattıklarını aktaran Erkan Yağcı, “Antalya'ya geçen yıl 16 milyon turist geldi, bu yıl daha fazla gelecek bunu anlattık. Antalya'nın tarihi ve kültürel özellikleri, konaklama ve hizmet kalitemizi katılımcılara aktardık” ifadelerine yer verdi. Antalya turizminin 2019 yılını yüzde 17'lik bir büyümeyle kapattığını işaret eden Yağcı,16 milyon yabancı misafiri kentte ağırladıklarını aktardı.

"Geliri arttıracağımız bir yıl"

Bu çerçevede 2020 yılının daha önem arz ettiğini vurgulayan Yağcı, “16 milyonun üzerine çıkarken gelirlerimizi de arttırmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin turizmden gelir hedefi 40 milyar dolar civarında. 34 milyar dolardan, 40 milyar dolara çıkmayı istiyoruz. Bizimde bu sene gelirlerimizi yüzde 10 ile 15 seviyesinde arttırmamız lazım. Turist sayısını arttırırken, geliri de arttıracağımız bir yıla girdik” dedi.

"Avrupa pazarında büyüme hedefi"

Türkiye pazarında Rus ve Alman turistlerin başı çektiğinin altını çizen Yağcı, “Geçen yıl Antalya'ya 5.5 milyon Rus, ülke genelinde bu rakam 7 milyondu. Almanya'dan Türkiye'ye 5 milyon civarında Alman geldi, bunun 2 milyon 600 bini kentimize geldi. Her iki pazarda da bu sene büyümemiz gerekiyor. Bu yıl özellikle Avrupa pazarı çok önemli. Avrupa'daki büyümeyi ileriye götürüp, sürdürülebilir durumda olmalıyız. Almanya, İngiltere, Belçika, Hollanda da ciddi büyüme elde etmeliyiz. Rusya'da yakaladığımız büyüme ivmesini mutlaka Avrupa pazarında da yakalamamız gerekecek” ifadelerine yer verdi.

"Çift haneli büyüme"

Ocak ayı itibariyle yurt içi ve yurt dışında katıldıkları fuarlarda geri dönüşümün çift haneli büyümeyi işaret ettiğini vurgulayan Erkan Yağcı, “Erken rezarvasyonun en yoğun olduğu dönem, Ocak, Şubat ve Mart ayıdır. Önümüzde Almanya'da çok önemli ITB Berlin Turizm Fuarı var, oradan alacağımız verilere göre de sezon şekillenecek. Genel verileri almak için mart sonunu beklememiz gerekiyor” diye konuştu.

Yağcı, ilk aldıkları veriler doğrultusunda bütün pazarlarda çift haneli büyümenin dikkat çektiğini bildirdi.