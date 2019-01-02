Turizmin merkezi Kaş'ta kar şoku

Antalya'nın Kaş ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda karla mücadele çalışması yapılıyor.

Turizmin merkezi Kaş'ta dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle bazı mahalle yollarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Bölgede sorunun giderilmesi için Kaş Belediyesi ve karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Özelikle Gömbe ve Sütleğen mahalleleri başta olmak üzere 15 mahallede ekipler 2 greyder, 3 kepçe ve 1 tuzlama aracı ile yol açma çalışmaları gerçekleştiriyor.

Çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Halil Kocaer, "Bugünlerde etkili olan kar yağışı sonrası ekiplerimiz hemen harekete geçti. İş makinelerimiz ve karla mücadele ekiplerimiz 7/24 teyakkuzda bekliyor. Dün gece saatlerinden itibaren ilçemizin yayla mahallelerinden gelen ihbar üzerine mahalle, sokak ve anayollarda kar temizliğine başlandı. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Vatandaşlarımızın bu süreçte herhangi bir sorun yaşamaması için hep sahada olacağız" dedi.

Kar yağışının aralıksız sürdüğü bölgede, ilçe merkezi ile mahalleler arasında ulaşım yoğun kar yağışı dolayısıyla sağlanamıyor. Ulaşıma kapanan yollarda ekipler, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kaş'ta bu sabah başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığının özellikle Gömbe'de yer yer 40 santimetreye ulaştığı bildirildi.