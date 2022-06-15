Turizmin nabzı Alanya'da attı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın telekonferans yöntemiyle katıldığı toplantı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili'nin moderatörlüğünde yapıldı. Kaynak pazarların değerlendirmesi, 2023'ün planlamaları ve Alanya destinasyonuna yönelik değerlendirmelerin aktarıldığı toplantıya çok sayıda turistik tesis ve acente işletmecisi katıldı. Sonrasında yapılan kokteyle ise Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, oda, dernek, kurum, vakıf başkanları ve çok sayıda turizm yetkilisi katıldı.

“Aydınlatıcı olmaya devam edeceğiz”

ALTİD Başkanı Burhan Sili, organizasyon sonrası yaptığı genel değerlendirmede şunları söyledi:

“Pandemi dönemiyle birlikte son iki senedir gerçekleştiremediğimiz etkinliklerimizden ilkini 14 Haziran'da tüm üyelerimizin, tur operatörü, acente yetkililerimizin ve Alanya protokolünün katılımıyla gerçekleştirdik. Üst düzey ve yoğun katılımın olduğu bu toplantıda üyelerimize ışık tutmak amacıyla farklı kaynak pazarlarda faaliyet gösteren tur operatörü ve acente temsilcilerimizle bir panel gerçekleştirdik. Son derece verimli ve aydınlatıcı olduğu hususunda geri dönüşler aldığımız bu toplantı ve akabinde gerçekleşen kokteylimizde bir arada olmayı özlemiş olduğumuzu da fark ettik. Önümüzdeki süreçte de farklı organizasyonlarla sektörümüze moral vermeye ve aydınlatıcı olmaya çalışacağız. Bir diğer yandan destinasyonumuz için önem arz eden Gazipaşa Alanya Havalimanı'mızın da mevcut durumu, geleceğe yönelik projeksiyonları ve de neler yapılabileceği konularında da bilgiler aldık, istişarede bulunduk. .”