Turizmin nabzı İstanbul'da atacak

Alanya 63 metrekarelik özel tasarımlı stant ile 3'üncü salonda yerini alacak.

Dünyanın 4 büyük turizm fuarı arasında yer alan EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı bu sene rekor seviyede yabancı profesyonel ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor. 31 Ocak-3 Şubat 2018 arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek EMITT'e 85 ülkeden 5 bin kurum ve kuruluş yetkilileri katılacak.

EMITT'e kuruluşundan beri aralıksız katılım gösterdiklerini söyleyen Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, 63 metrekarelik özel hazırlanmış stant ile 3 numaralı salonda B220 numaralı Alanya standında tur operatörleri, acente temsilcileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileriyle önemli görüşmeler yapacaklarını belirterek, “Dünya turizminde söz sahibi kurum ve ülkelerin buluştuğu EMITT'de kuruluşundan bugüne yani 20 yılı aşkın süredir varlığımızı sürdürüyoruz. Şehrimizin kış dönemi avantajları, Gazipaşa-Alanya Havalimanı (GZP) hakkındaki son düzenleme ve gelişmeler, engelsiz kent çalışmaları, spor kulüplerinin kamp yapabilmelerine yönelik sağlanan imkanlar gibi konularda ağırlıklı olarak görüşmelerimiz olacak. Alanya Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel de tanıtım çalışmalarına aktif olarak katılacak” dedi. Ayrıca, Alanya standını ziyaret edenlere çeşitli hediyeler verilecek.

İlk 2 gün profesyonellere açık olacak

31 Ocak-3 Şubat 2018 tarihleri arasında ziyaretçilere açık olan EMITT ilk iki günde turizm profesyonellerini, üçüncü ve dördüncü gün ise tatilcileri ağırlayacak. Seyahat severler fuarda seçtikleri tatil destinasyonlarını inceleyebilecek ve bütçelerine uygun tatil rotalarını oluşturabilecekler. Birçok “Erken rezervasyon” kampanyası da ziyaretçilere tanıtılacak. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları (THY) kurumsal sponsorluğunda yapılacak fuarı bu sene 50 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.