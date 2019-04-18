Turizminin cazibe merkezi Antalya, küresel yatırımcıların da gözdesi

Dünya turizminin cazibe merkezlerinden Antalya, yılın ilk 3 ayında gelen yabancı turist sayısıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25'lik artışla rekor kırmaya devam ediyor. Turizmin öncülüğünde gelişen Antalya, marka değerini yükselterek küresel yatırımcıların da gözdesi olmayı sürdürüyor. TÜİK verilerine göre yabancıya konut satışında İstanbul'dan sonra ikinci sırada gelen Antalya, Ocak-Şubat-Mart aylarında geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 47'lik artış yaşadı.

Antalya'da yabancıya gayrimenkul satışında yüzde 47 artış yaşandı

Akdeniz'in yükselen yıldızı Antalya, bir yandan turizmde yeni rekorlar kırarken diğer yandan da yabancıya konut satışında yatırımcı çekmeye devam ediyor. TUIK verilerine göre 2018 yılının Ocak - Şubat - Mart aylarıyla kıyaslandığında 2019 yılını Ocak - Şubat - Mart aylarında yabancıya yapılan satışta yüzde 47'lik artış yaşandı. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, şehre son 3 ayda gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25'lik artışla 571 bin 207 olurken, yıl bazında da rekor kırılması bekleniyor. 2018 yılında 13 milyon 642 bin yabancı turist ve 3 milyonun üzerinde yerli turistle tüm zamanların rekorunu kıran Antalya'da 2019 yılı için 15 milyon olan yabancı turist hedefi 16 milyona çıktı.

Almanya, Rusya ve İngiltere başı çekiyor

Londra ve Paris'in ardından dünyanın en çok turist alan üçüncü kenti olan Antalya'ya yaklaşık 140 ülkeden turist geliyor. 2019 yılının ilk 3 ayı itibarıyla Antalya'ya gelen turistlerin ülkelere göre sıralamasına bakıldığında; yüzde 8'lik artışla 151 bin 391 turist sayısıyla Almanya Antalya'ya en çok turist gönderen ülke olurken, yüzde 74 artışla 136 bin 689 turist ile Rusya ikinci, yüzde 58 artışla 36 bin 791 turist ile İngiltere üçüncü sırada yer aldı.

Marka değeri yükseldikçe yatırımcı da artıyor

Türkiye'nin en gözde şehirlerinden biri olan Antalya, pek çok özelliğiyle Türkiye'nin doğrudan dünyaya açılan penceresi olarak görülüyor. 2 milyon 426 bin 356 kişilik nüfusa sahip olan Antalya, bölge kentlerinden ve farklı ülke vatandaşlarından göç almaya devam ediyor. Türkiye genelinde yaşayan yabancı turist sayısında İstanbul ve Ankara'dan hemen sonra gelen Antalya'da, gelişen ekonomiyle kişi başına düşen gelir ve ekonomik canlılık artıyor. Eurostat, Antalya'da kişi başına düşen geliri 8 bin 200 Euro olarak belirtiyor. İhracatın yüzde 67'sini Avrupa Birliği ülkelerine yapan kent, ülke ekonomisi için önemli bir ticaret merkezi konumunda yer alıyor.

Yatırımcı için en cazip şehir

Türkiye'de emlak sektörü gelişirken Antalya ve bölgesi turistik olması nedeniyle bu gelişmelerden fazlasıyla faydalanıyor. Yurt içinden ve yurt dışından Antalya'da gayrimenkul almak isteyen yatırımcılar ciddi bir potansiyel oluşturuyor. Hem şehir hayatı hem doğayı birlikte yaşamak isteyenler, sakin, kaliteli ve sosyal aktivitesi yüksek bir yaşamı hedefleyenler için Antalya birinci sırada yer alıyor.

Antalya kira dönüşümünde ön plana çıkıyor

REIDIN verilerine göre yedi büyük şehir arasında Bursa'dan sonra Antalya yatırımın dönüşünde ikinci sırada yer alıyor.

Antalya Kepez'de kira dönüşümü 18 yıl

Antalya'ya ilçeler bazında bakıldığında ise Kepez ilçesi verileriyle dikkat çekiyor. Emlak Endeksi verilerine göre Antalya'nın kira dönüş süresi ortalama 20 yıl iken Kepez bölgesi, 18 yıllık amortisman süresiyle genel ortalamadan daha kısa sürede yatırımcıya geri dönüş vaat ediyor. Kepez, Antalya'nın ilçeleri arasında en kısa kira dönüşüne sahip iki ilçeden biri durumunda.

Kepez'de kiralar yüzde 21 arttı

Antalya'da konuta yatırım yapan yatırımcı kira artışından da kar ediyor. Türkiye'de ortalama kiralıkların metrekare fiyatı 9 TL iken Antalya'da bu miktar yüzde 21 artışla 12 TL'ye yükseldi.

Antalya'ya mega şehir projesi

Antalya'da geleceğe miras modern bir şehir inşasıyla yolan çıkan Sur Yapı, 8 milyar TL'lik yatırımla Türkiye'nin mega şehir projesini hayata geçiriyor. Türkiye'nin incisi Antalya'ya yeni bir yaşam alanı sunan Sur Yapı, 1 milyon 300 bin metrekare alanıyla yeşil ve mavinin iç içe olduğu Antalya'nın özüne uygun modern bir şehir inşa ediyor. 19 bin bağımsız bölümden oluşan konutlar, ofisler, home office'ler, dükkanlar, çarşılar, okullar, sağlık alanları, ibadet alanları, sosyal alanlar, müzeler ve büyük kent parkıyla beraber Türkiye'nin markası olan Antalya'ya yeni bir Antalya armağan ediliyor.

Teslimler 2019 yılı içerisinde başlayacak

23 kule vinç ve bin 500'ün üzerinde işçi ilk etapta yer alan 93 bloktan oluşan 6417 dairenin tamamlanması için 24 saat aralıksız çalışıyor. İlk etabın kaba inşaatının yüzde 95'lik kısmının tamamlandığı projede, 2019 yılı içerisinde ilk etabın teslimleri başlayacak.

Yerli ve yabancı çok sayıda vatandaş mega projeden alım yaptı

Rusya, İngiltere başta olmak üzere Güney Kore dahil 23 farklı yabancı ülke vatandaşına satış gerçekleşti. Türki Cumhuriyetler ve Körfez ülkelerinden de yoğun talebin olduğu projeye dünya üzerindeki Türk vatandaşları da çok sayıda alım gerçekleştirdi. İngiltere, Fransa, Avusturya, Belçika, İsviçre, İsveç, Almanya, Hollanda, Kanada, Norveç gibi 26 farklı ülkede yaşayan gurbetçi Türk vatandaşları Sur Yapı Antalya'dan ev sahibi oldu.