Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği Türkmenistan'da topandı

Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği'nin 6. Genel Kurulu, Birliğin başkanlığını yürüten Kazak-Türk Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Türk Dünyasının Manevi Başkenti Türkistan'da gerçekleştirildi. Genel Kurul'a üye ve gözlemci ülkeler olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan ve Macaristan'dan 49 üniversitenin Üniversite Rektörleri, Rektör Yardımcıları, üst düzey yetkilileri ve temsilcileri yer aldı.

Türkiye'den davetli olarak katılan ve Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği'nin 6. Genel Kurulunu değerlendiren ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, “Tarihi bir misyonu olan bu güzide yapının içinde bulunmak bizler için şeref ve gurur verici bir olaydır. Manevi Başkentimiz Türkistan'da bulunmaktan büyük mutluluk duydum.” dedi. Son derece verimli bir toplantı olduğunu belirten Rektör Kalan, alınan kararların teşkilatın güçlenmesi noktasında atılmış yerinde kararlar olduğunu ifade etti.

Hangi kararlar alındı?

Taraflar, mevcut tüzüğü güncelleyerek, ekstra sürdürülebilir finansal destek sağlayarak ve Orhun Değişim Programının konsolidasyon sürecini yürütmek için üye ve gözlemci ülkelerin ilgili uzmanlarından oluşacak çalışma grubu kurularak “Orhun Değişim Programı”nın güçlendirilmesi hususunda mutabık kaldılar. Rektörler, yeni üyelik başvurularını kabul ederek, Öğrenci Konseyi'nin rolünün canlandırılması, yeni Dönem Başkanı Üniversite'nin belirlenmesi gibi diğer gündem maddelerine ve üye üniversiteler arasındaki iş birliği gündemini zenginleştirmek için yeni program ve projelere duyulan ihtiyaca değindiler. Taraflar, üye üniversitelerin elektronik kütüphanelerine karşılıklı erişim sağlanması konusunda da anlaştılar.

Üyeliği kabul edilen üniversiteler

Genel kurulda ayrıca yeni üniversitelerin üyelikleri de kabul edildi. Kazakistan – Kazak Ulusal Pedagoji Üniversitesi, Aktobe Bölge Üniversitesi, Güney Kazakistan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Kazak Ulusal Kadın Pedagoji Üniversitesi, Almatı Yönetim Üniversitesi, Doğu Kazakistan Üniversitesi, Karaganda Üniversitesi, Türkiye - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İbni Haldun Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Beykent Üniversitesi ve Özbekistan - “İpek Yolu” Uluslararası Turizm Üniversitesi Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği'ne yeni üye olarak katıldılar.

6. Genel Kurulun ardından Birlik Üniversiteleri arasında iş birliğine ilişkin ikili Mutabakat Zabıtları (MoU) imzalandı.