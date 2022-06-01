Türk Eğitim Vakfı'nın 55. yılına özel konser

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Sanat Müziği İcra Heyeti, Türk Eğitim Vakfı'nın 55. Yılı'na özel “Birlikte Okuyalım” konseri düzenledi.

Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gerçekleşen konserde İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Sanat Müziği İcra Heyeti sahne aldı. Şef Aydemir Tuncer Yönetiminde gerçekleşen konserin ilk bölümünde fasıl, ikinci bölümünde ise solo şarkılar seslendirildi. Salonu dolduran Antalyalılar Türk Sanat Müziği'nin birbirinden güzel eserlerini koro ile birlikte seslendirdi. Sanatseverler alkışlarıyla da eserlere eşlik etti.

Tev'den teşekkür plaketi

Keyifli gecenin sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Deniz Filiz, Şef Aydemir Tuncer'e çiçek takdim etti. Türk Eğitim Vakfı Antalya Şube Yürütme Kurulu Başkanı Arzu Aslan Kartal da konserin gerçekleşmesine sağladıkları katkı için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek adına Deniz Filiz'e ve Şef Aydemir Tuncer'e plaket takdim etti.