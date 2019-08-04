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Türk Halk Müziği sanatçısı Şahballı göz ameliyatı oldu

Türk Halk Müziği sanatçısı ve halk ozanı Hilmi Şahballı, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde katarakt ameliyatı oldu.


Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal'ın gerçekleştirdiği operasyonu, sanatçı sosyal medya hesaplarından sevenlerine duyurdu. Türk Halk Müziği sanatçısı ve halk ozanı Hilmi Şahballı'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım, kısa sürede yüz bin binlerce etkileşim aldı.


Akdeniz Üniversitesinin dünya standartlarında sağlık hizmeti verdiğini söyleyen ünlü sanatçı Şahballı, “Uzun süredir iki gözümde katarakt problemi yaşıyordum. Bu durum benim yaşam kalitemi ciddi ölçüde düşürmüştü. Akdeniz Üniversitesi Rektörümüz Prof.Dr. Mustafa Ünal'ın sayesinde, ilk gözümün ameliyatı çok başarılı geçti.Allah nasip ederse ikinci ameliyat bayramdan sonra olacak. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Değerli rektörümüze ve ekibine gösterdiği ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Akdeniz Üniversitesinin kalitesini ve başarısını duymuştum. Bu sefer dünya standartlarında sağlık hizmeti verdiklerini bizzat tecrübe ettim" ifadelerini kullandı.

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