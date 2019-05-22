Türk Kızılayı yetimleri unutmadı

Kızılay Manavgat Temsilciliği Manavgat'ta yaşayan yetim çocuklar ve ailelerine iftar yemeği verdi. Türk Kızılayı Manavgat Şube yönetimi tarafından organize edilen yemeğe Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit ve eşi Mehtap Yiğit, İlçe Müftüsü Mustafa Atilla, Türk Kızılayı Manavgat Şube yönetimi, yetim çocuklar ve aileleri katıldı.

Eşiyle birlikte masaları tek tek gezen ve çocuklarla yakından ilgilenen Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, Türk Kızılayı Manavgat Şube yönetimini böylesine anlamlı bir etkinliğe imza atmalarından dolayı kutlayarak “Devletimizin gözetim ve güvencesi altında bulunan yetim çocuklarımıza yönelik böylesine anlamlı bir etkinlikte bulunmaktan son derece mutluluk duydum. Toplumun her kesiminin bu tür faaliyetlere katılması gerektiğine inanıyorum. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen başta Türk Kızalıyı Manavgat temsilciliği başkanı Pınar hanım ve yönetim kurulu olmak üzere herkesi kutluyorum” dedi.

Türk Kızılayı Manavgat Şube Başkanı Pınar Kapukaya ise Ramazan ayının 15. gününün Dünya Yetimler Günü olduğuna dikkat çekerek “Bu günde Manavgat'ta yaşayan yetimlerimize ulaşarak bir iftar etkinliği gerçekleştirmek istedik. Bunda da büyük ölçüde başarılı olduğumuza inanıyorum. Amacımız onlarla birlikte olmak, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek ve küçük hediyelerle onların gönlünü almaktı. Katılımlarından dolayı başta Kaymakamımıza, değerli eşlerine, müftümüze, Cumhuriyet Başsavcımızın eşi hakime hanıma, MATSO Turizm Fakültesinde eğitim gören gönüllü gençlerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İftar yemeğinin ardından günün anısına hazırlanan pasta kesilirken, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Hediye dağıtımı sırasında bazı yetim ve annelerin göz yaşlarına hakim olamadıkları gözlendi.