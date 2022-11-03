Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin 44. Ulusal Kurultayı Antalya'da başladı. Toplantının açılış seremonisinde hem ulusal hem de Avrupa yeterlilik sınavlarına girerek başarılı olan dernek üyelerine sertifikaları verildi. Antalya Belek'te düzenlenen kurultaya yurt içinden ve yurt dışından yüzlerce plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı katılıyor.

Dünyada ve Türkiye'deki son gelişmelerin ele alındığı oturumlar aynı anda birden fazla salonda devam ediyor. Öte yandan Avrupa Plastik Cerrahi Kursu ilk defa Türkiye'de düzenleniyor. Bu yıl 29. kez düzenlenen kursa ilgi yoğun. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği. 2. Başkanı Prof. Dr. Cenk Demirdöver Türk hekimler olarak tüm dünyada adeta bilim rüzgârı estirdiklerini söyledi.

Prof. Dr. Demirdöver Avrupa'daki tüm plastik estetik ve rekonstrüktif cerrahi derneklerinin çatı örgütü olan Avrupa Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (ESPRAS) tarafından bu yıl 14 üncüsü düzenlenen kongrenin ardından Amerikan Plastik Cerrahi Kongresinde yer alan Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üyelerinin yaptıkları sunumlarla dünyaca ünlü estetik ve plastik cerrahi uzmanlarından alkış aldığını belirtti.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD)'nin de katkıda bulunduğu ESPRAS 2022 kongresi dünyanın en prestijli toplantılarından biri olma özelliğini taşıyor. Dünyaca ünlü estetik ve plastik cerrahi uzmanlarının katılımı ile 5-7 Ekim 2022 tarihlerinde Porto'da gerçekleşen kongrede estetik ve plastik cerrahideki en son gelişmeler dünyaca ünlü konuşmacılar tarafından sunuldu.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 2. Başkanı Prof. Dr. Cenk Demirdöver ESPRAS 2022 ‘de Türk doktorların kraniyofasiyal cerrahi, cinsiyet değiştirme ameliyatları, rejeneratif tıbbi uygulamalar, Avrupa'da Plastik Cerrahi Eğitimi, Avrupa'da akreditasyon, değişim ve iş birliği çalışmaları gibi çok önemli konularda meslektaşlarına bilgiler aktardıklarını anlattı.

Demirdöver, Amerikan Plastik Cerrahi Dernegi' nin (ASPS) 27-30 Ekim 2022 tarihlerinde Boston'da yapılan Plastik Cerrahi Liderler Zirvesi' ne de davetli konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. Cenk Demirdöver Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, üyelerinin bu tür toplantılarda daha çok söz sahibi olabilmeleri için mesleki ve sosyal gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla daima yeni proje ve çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Prof. Dr. Demirdöver, dünya standartlarında cerrahların yetişebilmesi için TUS'da açılan plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi asistan kadrolarına sınırlama getirilmesinin önemini de vurguladı. Cenk Demirdöver plastik ve estetik cerrahi uzmanlık eğitiminin çok zorlu ve uzun bir süreç olduğunu hatırlatarak, bu sürecin başarıyla tamamlanabilmesi için eğitici kadrodaki hocaların sayısına uygun olarak asistan alınması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Cenk Demirdöver Türk doktorların yaptıkları uygulamaların yanı sıra bilimsel çalışmalarıyla da dünyada söz sahibi konumda olduklarını belirterek, ülkemizdeki plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uygulamalarının çok başarılı ve dünya ortalamasından çok daha ucuz olmasının sağlık turizmi açısından önemine dikkat çekti. Türkiye'deki sağlık turizminin lokomotifinin plastik, estetik ve rekonstrüktif cerrahi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Cenk Demirdöver ülkemize daha fazla döviz kazandırılması ve Türkiye'nin itibarının zedelenmemesi için Sağlık Bakanlığı'nın ehil olmayan kişilerin yaptıkları işlemleri daha sıkı denetleyerek yaptırım uygulaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 44. Ulusal Kurultayı 6 Kasım pazar gününe kadar devam edecek.