‘Türk Sineması Yazıları' seçkisi yayımlandı

Antalya'da 12 yıl aralıksız yayın hayatını sürdüren ve son üç yılı Muratpaşa Belediyesi Kültür Yayını olarak okuyucuyla buluşan Modern Zamanlar sinema dergisinin ‘Türk Sineması Yazıları' seçkisi yayımladı.

Antalya'da 2007-2019 yılları arasında yayın hayatını sürdüren ve 12 yılda 48 sayı çıkan sinema dergisi Modern Zamanlar'ın Türk sineması üzerine hazırladığı seçki, bu yıl 3 - 10 Ekim tarihleri arasında 57'ncisi düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali öncesi yayımlandı.

Hazırlanan 640 sayfalık seçkide sinema tarihinin önemli dönemleri, yönetmen ve filmleri masaya yatırılırken kitap sinema yazınının unutulmaz kalemleri Veysel Atayman, Rekin Teksoy ve Giovanni Scognamillo'ya adandı. Editörlüğünü Tuncer Çetinkaya'nın üstlendiği seçkide Agâh Özgüç, Ali Can Sekmeç, Atilla Dorsay, Burçak Evren, Bülent Vardar, Cihan Demirci, Engin Ayça, Levent Yaylagül, Uğur Vardan, Vecdi Sayar, Zahit Atam gibi yazarların incelemeleri bulunurken kitabın sinemayla ilgili tüm kurum ve kuruluşlara, akademilere ücretsiz olarak gönderileceği belirtildi.

Son 3 yılı Muratpaşa Belediyesi Kültür Yayını olarak okuyucuyla buluşan ve Türkiye'nin her yerinden özel bir okuyucu kitlesine sahip olan Modern Zamanlar'ın ve seçkinin editörü Tuncer Çetinkaya, Antalya Altın Portakal Film Festivali öncesi yayımlanan kitabın basımına katkı ve destekleri dolayısıyla Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Çetinkaya, ziyarette yayın kurulu adına imzaladığı bir kitabı Başkan Uysal'a takdim etti.

Uysal, Antalya'nın, Altın Portakal Film Festivali aracılığıyla uzun yıllardır ulusal sinema ve sinema sanatına hizmet ettiğini, destek verdiğini söyledi. Türk sineması üzerine hazırlanan bu seçkiyle, desteğin düşünsel anlamda da ortaya çıkmaya başladığını görmenin sevincini yaşadığını aktaran Başkan Uysal, “Bu incelemelerin okuyucuyla buluşmasını sağlayan tüm yazarlara ve Modern Zamanlar dergisi yayın kuruluna teşekkür ederim” dedi.