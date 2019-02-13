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Türk tekvandoculardan 41 madalya

6.

Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın ilk gününde Türk sporcular 41 madalya kazandı.


Antalya'da 51 ülkeden 1615 sporcunun mücadele edeceği ve 5 gün sürecek olan Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası ilk gün müsabakalarıyla başladı. İlk günde yıldız erkek ve bayanlarda müsabakalar yapılırken, Türk sporcular 11'i altın, 12'si gümüş ve 18'i bronz olmak üzere 41 madalya kazandı. İlk gün yapılan müsabakalarda toplam 80 madalya dağıtılırken, Türk tekvandocular gösterdikleri başarılarla madalyaların yarısından çoğunu topladı.


Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın ikinci gününde genç erkekler ve genç bayanlarda müsabakalar yapılacak.

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