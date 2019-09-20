Türk Toraks Derneği Başkanı Bayram: "İklim krizindeyiz"

Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram, "Küresel sıcaklık 4 derece mi arttı, üzgünüz elimizden gelen bir şey yok. Kaçış yok, çünkü yaşayabileceğimiz başka bir dünya yok" dedi.

Bayram, "Öksürüyor musunuz, merak etmeyin çaresi var. Kan mı tükürüyorsunuz, hırıltınız mı var, kaygılanmayın sorunlarınızı azaltmak ve hatta tümüyle gidermek mümkün. Yokuş yukarı yürürken nefesiniz mi daralıyor, biliniz ki sigarayı bırakırsanız nefesinizdeki iyileşmeyi birkaç gün içerisinde fark edeceksiniz. Yaşadığınız kentin havası çok mu kirli, tertemiz bir hava bulamazsınız Türkiye'de ama havası daha temiz bir kente taşınabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Dünya ekosisteminin doğal dengesinin her gün bozulduğuna ve doğal kaynakların insanların ihtiyaçlarını karşılamak için yetersiz kaldığına dikkat çeken Bayram, "Çevre ve sağlık etki değerlendirilmesi yapılmadan iklim krizini tetikleyecek yatırımlar, fosil yakıt, maden işletmeleri, plansız kentleşme ve doğa tahribatı krizi derinleştiriyor. Daha çok tüketmek için, daha çok enerji için, daha çok maden için, daha çok yol için, daha çok araba için, daha çok uçak için, daha çok klima için, daha çok için kullandığımız fosil yakıtları hızla insan uygarlığının sonunu getiriyor" dedi.

"Dünya yok oluş tehdidi altında"

Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Başkanı Dr. Öğr. Gör. Nilüfer Aykaç ise dünya nüfusunun binde 8'inin, dünyanın gelirinin yüzde 45'ine el koyup doymak bilmez bir hırsla tüketip gökyüzüne dünyayı ısıtan karbondioksit salınımına neden olduğu için dünyanın tümü hem açlık, hem yoksulluk, hem de yok oluş tehdidi altında olduğunu kaydetti. Önce açlar, yoksullar ve yoksunların yok oluş gerçeğiyle yüzleştiğini aktaran Aykaç, "Yakın zaman önce Zimbabve'nin Beira kentinin yüzde doksanı iklim krizi nedeniyle gelişen afetler nedeniyle yeryüzünden silindi. İşsizler, azınlık grupları, engelli bireyler, kronik hastalıkları olan kişiler, düşük gelirli ülkelerin yurttaşları ve yüksek gelirli ülkelerdeki yoksullar ama en çok çocuklar ve kadınlar kitlesel yok oluşun ilk kurbanları oluyor" dedi.