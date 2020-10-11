İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkan Şoray Kültür Merkezi 2 yaşında

Muratpaşa Belediyesi’nin ‘Türk sinemasının Sultanı’ Türkan Şoray’ın ismini taşıyan kültür merkezi, ikinci yaşını, besteci ve piyanist Anjelika Akbar konseriyle kutlayacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin ‘Türk sinemasının Sultanı' Türkan Şoray'ın ismini taşıyan kültür merkezi, ikinci yaşını, besteci ve piyanist Anjelika Akbar konseriyle kutlayacak. Akbar'ın “FilMusiConcert” projesi kapsamında gerçekleşecek konserde Türk ve dünya sinemasının başyapıtlarından unutulmaz sahneler dev ekranda dönerken Akbar, piyanosuyla bestelerini seslendirecek.



Antalya'da 26 Ekim 2018'de Türkan Şoray'ın “Benim en mutlu günüm” sözleriyle anlattığı bir törenle açılışı gerçekleştirilen Türkan Şoray Kültür Merkezi, ikinci yılını kutluyor. Açıldığı günden bu yana Haldun Dormen'den Haluk Bilginer'e, Kerem Görsev'den Arzum Onan'a, tiyatro, müzik, resim ve heykel alanında birçok başarılı isme ev sahipliği yapan Türkan Şoray Kültür Merkezi'nin ikinci yaş gününde, 24 Ekim Cumartesi akşamı, Anjelika Akbar sahne alacak.


Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Akbar, bu özel günde farklı bir şekilde sahnelenen film müzikleri konseriyle seyircisiyle buluşacak. Steven Spielberg, Charlie Chaplin, Yavuz Turgul, Atıf Yılmaz, Zeki Demirkubuz, Semih Kaplanoğlu gibi usta yönetmenlerin filmlerinden unutulmaz sahnelere, Anjelika Akbar piyanosuyla eşlik edecek. Videografik çalışmayla eş zamanlı gerçekleştirilecek konser, seyircilere görsel ve işitsel bir şölen sunacak.


Muratpaşa Belediyesi'nce gerçekleştirilen Muratpaşa'da Sanat Var etkinlikleri kapsamında saat 20.00'de başlayacak konserin biletleri www.biletantalya.com ve kültür merkezi gişelerinde satışa çıktı.


Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, covid-19 salgının dolayısıyla Türkan Şoray Kültür Merkezi'nin kapasitesinin yarı yarıya azaltıldığını ve ana salonunun 323 kişi kapasite olarak hizmet vereceğini belirtti. Pandemi nedeniyle sanatçıların her anlamda zor bir dönemden geçtiğinin farkında olduklarını belirten Başkan Uysal, sanatçılara destek olmak için Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde salon ve sergi alanlarının gelecek yıl 31 Mayıs'a kadar tahsislerinin ücretsiz olduğunu hatırlattı. Başkan Uysal, “Bilet satışı yapılan tiyatro, konser gibi etkinliklerle diğer sahne performansları için Türkan Şoray Kültür Merkezi'yle birlikte belediyemiz kültür salonu da ücretsiz olarak tahsis edeceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.