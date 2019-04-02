Türkan Şoray Kültür Merkezi Nisan ayında 13 etkinliğe imza atacak

Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi, Nisan ayında da Sunay Akın'dan Erdal Özyağcılar'a Grup Abdal'dan Yeni Türkü'ye tiyatro gösterimleri, konserler ve söyleşiler için kapılarını açıyor. Türkan Şoray Kültür Merkezi, ay boyunca 13 etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde nisan ayı yarın, 3 Nisan Çarşamba, Avusturya Kültür Günleri kapsamında Muratpaşa Belediyesi ve Avusturya Antalya Fahri Konsolosluğu işbirliğiyle Wiener Kammersyphonie konseriyle başlayacak. 2006 yılında Viyana'daki çeşitli orkestralarda öne çıkan müzisyenler tarafından kurulan Viyana Yaylı Çalgılar Beşlisi'nin konseri saat 20.00'de başlayacak.

9 Nisan Salı günü Kaan Sekban'ın tek kişilik gösterisine ev sahipliği yapacak olan Türkan Şoray Kültür Merkezi, 11 Nisan Perşembe ise Sunay Akın'ı misafir edecek. Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlendiği Muratpaşa'da Sanat Var etkinlikleri kapsamında Grup Abdal, Revan isimli albümlerinin ilk Antalya konseri için 12 Nisan Cuma saat 20.00'de Türkan Şoray'da olacak. Etkinlikleri, 13 Nisan Cumartesi Kuvayi Milliye Destanı isimli tiyatro, 14 Nisan Pazar TEDxKaleiçi söyleşileri, 16 Nisan Salı ise “Vee perde” isimli tiyatro gösterimiyle devam edecek.

“Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş” isimli tiyatro oyunu ise 17 Nisan Çarşamba günü Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. 19 Nisan Cuma Grup Samida konseriyle devam edecek etkinlikler 20 Nisan Cumartesi Uluslararası Sinema Oyuncuları ve Tiyatrocular Derneği'nde Moliere'in unutulmaz eseri ‘Cimri', 24 Nisan Çarşamba Mahsuni Şerif Müzikali, 29 Nisan Pazartesi Yeni Türkü konseri ve 30 Nisan Salı Erdal Özyağcılar ve Berna Laçin'in rol aldığı ‘Hoş geldin Boyacı' isimli tiyatro oyunuyla sona erecek.