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Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde 2020'nin ilk sergisi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nin yeni yılın ilk sergisinde, Amerika’da bulunan Kadın Sanatçılar Müzesi’ne kabul edilen ilk Türk ressam Gülseren Sönmez’i ağırlayacağını söyledi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nin yeni yılın ilk sergisinde, Amerika'da bulunan Kadın Sanatçılar Müzesi'ne kabul edilen ilk Türk ressam Gülseren Sönmez'i ağırlayacağını söyledi.


Tiyatrolar, konserler, sergiler ve söyleşilerle Antalya'nın kültür ve sanat hayatına farklı bir renk ve heyecan kazandıran Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi, yeni yılın ilk sergisinde resim sanatının önemli isimlerinden Gülseren Sönmez'i konuk ediyor. Doğa yorumları ve kadının fantastik dünyasını anlattığı sürrealist eserleriyle sanatseverleri kendisine hayran bırakan Sönmez, 60'nıcı sanat yılını Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde açılacak sergiyle kutlayacak. Sanatçının suluboya ve yalı boya eserlerini yer alacağı sergi, 9 Ocak Perşembe açılacak.


Sönmez, bugüne kadar 101 kişisel sergi açıp 70 karma sergide çalışmaları sanatseverlere ulaşırken ulusal ve uluslararası birçok ödülün de sahibi oldu. Çalışmalarında suluboya, yağlı boya, pastel, ebru, linol ve gravür teknikleri kullanan 74 yaşındaki sanatçı, suluboya resimlerinde doğa yorumcusu, yağlı boya resimlerinde ise sürrealiste ve dışa vurumcu olarak anlatıyor. Başkan Uysal, Gülseren Sönmez'in, aynı zamanda, ABD'nin başkenti Vaşington'da bulunan kadınların görsel ve edebi sanatlardaki başarılarına adanan tek müze olan Kadın Sanatçılar Müzesi'ne kabul edilen ilk Türk ressam olduğunu söyledi. 9 Ocak'ta açılacak serginin 30 Ocak'a kadar Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde ücretsiz gezilebileceğini belirten Başkan Uysal, Antalyalı sanatseverleri sergi ve açılışa davet etti.

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