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Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde ‘Pazar Sineması'na sinemaseverler ilgi gösterdi

Muratpaşa Belediyesi, 6 hafta devam edecek ‘Pazar Sineması’ gösterimlerine ‘Susuz Yaz’ ile başladı.

Muratpaşa Belediyesi, 6 hafta devam edecek ‘Pazar Sineması' gösterimlerine ‘Susuz Yaz' ile başladı. Türkan Şoray Kültür Merkezi'ndeki gösterime, sinemaseverlerin ilgi gösterdi


Pazar sineması'nın ilk programında, Metin Erksan'ın yönetmenliğini yaptığı ve Türk sinemasına Berlin Film Festivali'nde ilk büyük ödülü kazandıran 1963 yapımı ‘Susuz Yaz' filmi gösterildi. Türkan Şoray Kültür Merkezi'ndeki gösterimin ardından Modern Zamanlar Sinema Derneği'nden Tuncer Çetinkaya moderatörlüğünde Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Prof. Dr. Levent Yaylagül'ün konuşmacı olarak katıldığı söyleşi gerçekleştirildi.


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Muratpaşa Belediyesi olarak 6 hafta süresince her pazar, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde Türk sinemasının klasiklerinin gösterimine başladı. Susuz Yaz'la başlayan gösterim; Üç Tekerlekli Bisiklet, Muhsin Bey ve Adı Vasfiye gibi çok önemli filmlerle devam edecek” dedi.

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