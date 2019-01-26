Türkan Şoray Kültür Merkezi'nin şubat ayı programı belirlendi

Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nin Şubat programı açıklandı. Hakan Aysev'den Soner Olgun'a genç yetenekler Berfin Aksu ve Kenan Tatlıcı'ya 6 etkinliğin düzenleneceği Şubat ayı biletleri de satışa sunuldu.

Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde şubat ayı programı belli oldu. Konserler, dinletiler ve belgesel gösterimleriyle 6 etkinliğin düzenleneceği şubat ayının biletleri, Türkan Şoray Kültür Merkezi gişesi, Turunç Masa üzerinden satışa sunuldu.

“Muratpaşa'da Sanat Var” adıyla gerçekleştirilen etkinlikler, 8 Şubat Cuma akşamı Selva Erdener ve İbrahim Yazıcı konseriyle başlayacak. Orkestra şefi ve piyanist İbrahim Yazıcı ile Selva Erdener'in Antalya buluşmasında ikili, Türk bestecilerin eserlerinden şarkılar seslendirecek. Konser, saat 20.00'de başlayacak.

Sabahattin Ali şarkıları seslendirilecek

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde ayın 2'nci etkinliğinde, yönetmen Nebil Özgentürk'ün katılımı ve sunumuyla ‘Bir Sabahattin Ali Trajedisi: Kayıp Kemiklerin İzinde' belgeseli Antalyalı sanatseverlerle buluşacak. Türk edebiyatının büyük isimlerinden Sabahattin Ali'nin 1948 yılında katledildiği Istranca Ormanlarına kızı Filiz Ali'nin yolculuğunun anlatıldığı belgeselin ardından sazıyla ve sesiyle Soner Olgun, konuk sanatçı Burçin Büke eşliğinde Sabahattin Ali şarkıları seslendirecek.

Genç yetenekler Berfin Aksu ve Kenan Tatlıcı'nın 15 Şubat'taki konseriyle devam edecek etkinliklerde 22 Şubat Cuma akşamı ise Borusan Quartet sahne alacak. Kemanlarda Esen Kıvrak, Özgür Baskın, viyolada Efdal Altun ve viyolonselde Çağ Erçağ klasik dönemden modern döneme uzanan geniş bir repertuvarla Antalyalı dinleyicileriyle buluşacak.

Muratpaşa'da Sanat Var etkinlikleri, 24 Şubat Pazar akşamı ise sürpriz bir buluşmayla devam edecek. Opera sanatçısı Hakan Aysev, şef Furkan Üstündağ yönetimindeki Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası'yla biraraya gelecek. Konserde, Şubat ayında ölüm yıldönümleri olan Cem Karaca ve Barış Manço'nun yanı sıra müziğin unutulmaz değerleri de şarkılarıyla, türküleriyle anılacak.

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde Şubat ayı uzun bir aradan sonra dinleyicileriyle “Nefes” albümüyle buluşan Jülide Özçelik konseriyle sona erecek. 28 Şubat Perşembe akşamı düzenlenecek konserde Özçelik'e gitarda Cem Tuncer, piyanoda Ercüment Orkut, davulda Ediz Hafızoğlu ve basgitarda Efecan Tuncer eşlik edecek.