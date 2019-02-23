İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkan Şoray sahnesinde Borusan Quartet

Muratpaşa Belediyesi’nin Muratpaşa Belediyesi’nin Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde Borusan Quartet rüzgarı esti.

Muratpaşa Belediyesi'nin Muratpaşa Belediyesi'nin Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde Borusan Quartet rüzgarı esti.


Muratpaşa Belediyesi'nin Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde “Muratpaşa'da Sanat Var” adıyla düzenlendiği etkinlikler dizisi Borusan Quartet konseriyle devam etti. 2005 yılında Gürer Aykal öncülüğünde kurulan 1. kemanda Esen Kıvrak, 2. kemanda Olgu Kızılay, viyolada Efdal Altun ve viyolenselde Çağ Erçağ'ın yer aldığı Borusan Quartet'in konserine Antalyalı sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu. Başkan Uysal eşi Ümran Uysal'la birlikte izlediği konserde Borusan Quartet, önemli bölümü Türk bestecilerin eserlerinden oluşan klasik dönemden modern döneme geniş bir repertuarı seslendirdi. Sanatçıların performansı konser sonunda uzun süre ayakta alkışlanırken Başkan Uysal da Borusan Quartet üyelerine teşekkür çiçeği takdim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.