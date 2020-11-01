Türkan Şoray'da atölye çalışmaları başladı

Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi sanat atölyeleri, pandemi nedeniyle verilen aranın ardından, Tuncer Çetinkaya'nın hazırlayıp sunduğu, İlke Türkdoğan ve Grup Haziran'ın örnekler sergilediği Türkiye'de protest müzik tarihinin anlatıldığı çalışmayla başladı.

Antalya'da ikinci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde, covid-19 salgını nedeniyle verilen uzun aranın ardından atölye çalışmaları yeniden başladı.

Sanatseverleri, izleyici olmaktan çıkarıp sanatsal üretim sürecinin parçası yapan, tarihten felsefeye sanatın konuşulduğu atölyelerin yeni dönemi “Türkiye'de protest müziğin öyküsü” başlıklı çalışmayla başladı. Covid-19 önlemleri kapsamında kapasitesi yarıya yarıya düşürülen kültür merkezine atölye çalışması için gelenlerin HES kontrolü yapıldı, ateşleri ölçüldü ve telefon numaralarıyla birlikte kayıtları alındı.

İkinci bölüm 14 Kasım'da

Tuncer Çetinkaya'nın hazırlayıp sunduğu, İlke Türkdoğan ve Grup Haziran'ın örnekler sergilediği atölye çalışmasına ilgi yoğundu. Atölyenin ilk bölümünde Tülay German'la başlayan Ruhi Su, Cem Karaca, Moğollar ve Mahsuni Şerif gibi ozanlarla devam eden geleneğin 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi öncesi dönemi anlatıldı. Atölyenin, 12 Eylül'den bugüne uzanan ikinci bölümü, 14 Kasım Cumartesi saat 14.00'te Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Diğer yandan gelecek hafta, 8 Kasım Pazar'dan itibaren, 6 hafta sürecek Filmlerle Türk Sinema Tarihi atölye çalışması da Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde başlayacak. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Prof. Dr. Levent Yaylagül'ün konuşmacı olacağı atölyenin ilk haftasında, Metin Erksan'ın yönetmenliğini yaptığı ve Türk sinemasına Berlin Film Festivali'nde ilk büyük ödülü kazandıran 1963 yapımı ‘Susuz Yaz' filmi konuşulacak.