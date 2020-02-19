Türkan Şoray'da gençlik senfoni orkestrası

Müzik alanında eğitim gören müzisyenlerle tıp, mimarlık, mühendislik okuyup müzikle ileri düzeyde ilgilenen gençlerden oluşan Agora Gençlik Senfoni Orkestrası, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde konser gerçekleştirdi.

Müzik alanında eğitim gören müzisyenler ile tıp, mimarlık, mühendislik gibi fen bilimlerinde okuyup müzikle ileri düzeyde ilgilenerek kendini yetiştirmiş gençlerden oluşan Agora Gençlik Senfoni Orkestrası, Antalya turnesi kapsamında Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Murat Ömür Tuncer'in şefliğini yaptığı orkestraya piyanoda Buğra Yüksel eşlik etti. ‘Viyana'da Osmanlı İzleri' başlıklı konseri, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da takip etti. Joseph Haydn'ın 63 numaralı ‘Hürrem' senfonisinin Türkiye prömiyerinin de gerçekleştirildiği konserde Nevit Kodallı'nın Telli Turna Süiti ve Wolfgang Amadeus Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma ve 12 numaralı piyano konçertosu eserleri de çalındı.