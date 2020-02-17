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Türkan Şoray'da plaklar anlatıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde şubat ayıyla başlayan atölye çalışmalarından biri olan plak atölyesine katıldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde şubat ayıyla başlayan atölye çalışmalarından biri olan plak atölyesine katıldı. Ücretsiz olan atölye çalışmasına plak tutkunları büyük ilgi gösterdi.


Henüz birinci yılında sergileri, tiyatro oyunları ve konserleriyle Antalya'nın kültür ve sanat hayatına bambaşka bir soluk kazandıran Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde başlayan sanat atölyeleri büyük bir ilgiyle devam ediyor. Şubat aşında 5 atölye çalışmasına ev sahipliği yapacak olan Kültür Merkezi'nde hafta sonu kasetlerin, mp3'ün, son dönemde hızla yükselen dijital platformların tahtından indiremediği plaklar üzerine atölye çalışması gerçekleştirildi. Antalya'da yaşayan plak koleksiyoneri Tuncay Dolgun tarafından düzenlenen atölyeye Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Türkan Şoray Kültür Merkezi'nden Sevgiler Günü konseri veren ‘taş plak sesli kadın' Sema Moritz de katıldı. Hala ses açısından gerçeğe en yakın seçenek olan plak üzerine düzenlenen atölye çalışmasında koleksiyoner Dolgun, taş plaktan 45'liklere gramafondan pikaba bir tarih anlatırken plak koleksiyonerliği, plak bakımı gibi kavramlar hakkında da katılımcıları bilgilendirdi. Plak atölyesi, 29 Şubat'ta bir kez daha gerçekleştirilecek.

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