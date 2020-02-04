Türkan Şoray'da tango zamanı

Muratpaşa Belediyesi'nin birinci yılında sergileri, tiyatro oyunları ve konserleriyle Antalya'nın kültür ve sanat hayatına bambaşka bir soluk kazandıran Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde, hafta sonu gerçekleştirilen tango atölyesiyle sanat eğitimleri başladı.

Antalya'nın en yeni kültür merkezi Türkan Şoray'da, sanatseverlerin artık izleyici olmaktan çıkıp sanatsal üretim süreçlerine dahil olacağı atölye çalışmaları başladı. Şubat'ta 5 ayrı atölye çalışmasının gerçekleştirileceği Türkan Şoray'da ilk atölye adı Arjantin'le özdeşleyen ve kişilerin birbirleriyle ve dünyayla iletişim kurmasının sanatsal yolu olarak anlamlandırılan tangoyla başladı. Hafta sonu, Shiva Dans Akademisi katkılarıyla gerçekleştirilen atölye çalışmasına katılım yoğundu. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nin ana sahnesinde gerçekleştirilen atölye çalışmasının ilk dersine Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın eşi Ümran Uysal da konuk oldu. İlk derste tango tarihi ve temel dans adımları anlatıldı. Atölye, şubat ayı boyunca hafta sonları devam edecek.