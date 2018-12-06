Türkbeleni Kent Ormanı Mesire alanları ihaleye çıktı

Antalya'nın Manavgat İlçesi Türkbeleni Kent Ormanı D Tipi Mesire yeri içerisinde bulunan 2 Adet Kır Kahvesi, 2 Adet Kır Lokantası, 6 Adet Büfe-Kafe, Macera Parkı, Survivor Parkuru ve Amfi Tiyatro için ihale gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı çevreci proje ile 2013 yılında çıkan yangının ardından yeniden küllerinden doğan 350 dönümlük Türkbeleni Projesi, yenilenen çehresiyle açılış için gün sayarken alan içerisindeki işletmeler de ihaleye çıkarıldı.

5 firma katıldı

Bu kapsamda Türkbeleni Kent Ormanı D Tipi Mesire yeri içerisinde bulunan 2 Adet Kır Kahvesi, 2 Adet Kır Lokantası, 6 Adet Büfe-Kafe, Macera Parkı, Survivor Parkuru ve Amfi Tiyatro işletmesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık artırma usulüne göre şartname esasları dahilinde kiraya verilmesine ilişkin ihale 4 Aralık Salı günü saat 10.00'dan itibaren farklı oturumlarda gerçekleştirildi. ilan.gov.tr'de ve yerel gazetede duyurusu yapılan ihaleye 5 şirket katıldı. İhalede 10 işletme 24 bin TL ile 66 bin TL arasında değişen muhammen bedellerle ihale edildi.

Çevreci proje

Gecesi başka, gündüzü başka bir güzellik sunan Türkbeleni, çevreci bir proje olarak dikkat çekiyor. Proje kapsamında daha önce yanan alana 10 bin yeni ağaç, 100 bin çalı grubu ağaç dikildi. 35 bin metrekare çim alan oluşturulurken, bin 500 led aydınlatma yerleştirildi. Türkbeleni, gece ışıl ışıl görüntüsü ile şimdiden Manavgat'ın işaret fişeği konumuna geldi.

Millet kahvesi

Antalya Büyükşehir Belediye Şirketi ANTEPE A.Ş'nin projesini hazırladığı, 30 milyon 400 bin TL'lik yatırım bedeli ile hayata geçirilen Türkbeleni Projesi içerisinde Millet Kıraathanesi de yer alıyor. Proje hizmete açıldığında Türkbeleni Millet Kıraathanesi vatandaşların yeni buluşma noktası olacak.

Yatay asansör sistemi

Proje, engelli ulaşımına da uygun olacak şekilde planlandı. Engelli vatandaşlar, rampalar ve takip taşları aracılığıyla Türkbeleni'nde her noktaya engel olmadan ulaşabilecek. Ayrıca üç farklı noktadaki yatay asansör sistemi ile Türkbeleni'ne kolay erişim sağlanacak.

Manavgatlıları kucaklayacak

Manavgat'ın yeni çekim merkezi olacak 350 dönümlük Türkbeleni Mesire Alanı Projesi; meydanları, 60 metrelik dev Türk bayrağı, 2 bin kişilik amfi tiyatrosu, 1.5 kilometrelik yürüyüş ve koşu parkuru, spor sahaları, yapay göleti, macera parkı, çocuk oyun alanları, 200 araçlık otoparkı, sosyal alanları ve yemyeşil doğasıyla Manavgatlıları kucaklamaya hazırlanıyor.