Türkiye 3'üncüsü Zehra Avrupa yolunda

Paralimpik okçuluk branşında Türkiye 3'ünsü olan ASAT Spor oyuncusu Zehra Özbey Torun, İtalya'da düzenlenecek Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü, Paralimpik Okçuluk Branşında yeni bir madalyayı daha başarı listesine ekledi. Paralimpik okçuluk branşında Türkiye 3'ünsü olan ASAT Spor oyuncusu Zehra Özbey Torun, İtalya'da düzenlenecek Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek. ASAT Sporun tecrübeli sporcularından Zehra Özbey Torun, 2019 Paralimpik Okçuluk Türkiye Şampiyonasından bronz madalya ile döndü. Milli Sporcu Zehra elde ettiği 3'üncülük ile Antalya'yı bir kez daha gururlandırdı. Torun, Türkiye şampiyonasında elde ettiği bu derece ile birlikte 29 Nisan'da İtalya'da düzenlenecek Paralimpik Okçuluk Avrupa Kupasında bir

kez daha milli forma giyerek mücadele etmeye hak kazandı.

Aynı zamanda bir anne olan başarılı sporcu Torun, "İtalya'daki Avrupa Kupasında da kürsü yapmak istiyorum. Yoğun antrenman ve kamp programımdan dolayı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunamadım. İnşallah bu ziyaretimi Avrupa kupası sonrasında kazanacağım bir madalya ile gerçekleştirmek isterim" ifadelerinde bulundu.

Zehra Özbey Torun'un aralarında bulunduğu Paralimpik Okçuluk Milli Takım Kafilesinin 6 Mayıs tarihinde yurda dönüş yapması bekleniyor.