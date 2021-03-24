Türkiye 7.'si Fatma Nur Sezgen'e Kaymakam Yiğit'ten ödül

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘İstiklal Şairimize İstikbalden Mektup Yarışması'nda Türkiye 7.'si olan Fatih Anadolu Lisesi 11/F öğrencisi Fatma Nur Sezgen, Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit tarafından ödüllendirildi.

Makamında Türkiye 7.'si olan Fatih Anadolu Lisesi öğrencisi Fatma Nur Sezgen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Türköz, okul müdürü Yunus Yılmaz, edebiyat öğretmeni Gülseren Petek ve Fatma Nur'un anne babası Aydanur ile Osman Sezgen'i kabul eden Kaymakam Yiğit, Fatma Nur'u başarısından ötürü tebrik ederek altın ile ödüllendirdi.

Fatma Nur'un gösterdiği başarı ile diğer öğrencilere güzel bir örnek teşkil ettiğini ifade eden Kaymakam Yiğit, “ Fatma Nur yeniden Mehmet Akif'i bize yaşattı. Ona bir mektup göndererek mecazi anlamda kendi düşüncelerini ifade etmiş oldu. Kendisini tebrik ediyoruz, bundan sonra aynı şekilde devam etmesini diliyoruz. Bizim bu tür manevi ödüllere her zaman ihtiyacımız var. Örnek gençliğe ihtiyacımız var. Bu anlamda hem Fatma Nur'u hem ailesini hem de öğretmen ve idarecilerini tebrik ediyorum” diye konuştu.

‘İstiklal Şairimize İstikbalden Mektup Yarışması için mektup yazarken, Türkiye'nin yetiştirdiği büyük kahramanları düşündüğünü ifade eden Fatma Nur Sezgen ise, “İstiklal Marşımızın yazılışının 100. yılı olduğu için bütün vatani duygularımı, değerlerimizi düşünerek, milletimizin yetiştirdiği bu büyük kahramanları düşünerek bütün kalbimle bunu yazdım. Sonucunda da böyle güzel bir ödüle sahip oldum. Bunun için bütün değerli jürilerimize, öğretmenlerime ve her konuda beni destekleyen aileme teşekkür ediyorum” diye konuştu.