Türkiye Basketbol 2.Ligi: Kepez Belediyespor: 76- Nazilli Belediyespor: 64

Ligi B Grubu'nda Kepez Belediyespor, Nazilli Belediyespor'u 76-64 yendi.

Kepez Belediyespor, Turgut Özal Spor Salonu'nda ağırladığı Nazilli Belediyespor karşısında açık ara farkla galip geldi. Kepez Belediyespor maça hızlı başlayarak ilk çeyreği 20-12 sayı ile önde tamamladı. Nazilli Belediyespor ikinci çeyrekte aradaki sayı farkını azaltmayı başarsa da Kepez Belediyespor'un ikinci çeyreği 38-33 almasına engel olamadı. Üçüncü çeyrekte her iki takım da oldukça baskın bir oyun sergiledi. Bu çeyreğin başlarında sayı farkı çok az seyrederken Kepez Belediyespor'un ribaundları sayı kaybını önleyerek bu seti de Kepez'in 54-47 önde kapatmasını sağladı. Son çeyrekte Nazilli Belediyespor ataklarını sayıya çeviremeyince Kepez Belediyespor, 76-64 Nazilli Belediyespor'u yendi.

Oktay'dan 24 Sayı

Kepez Belediyespor'da Oktay Ulubay 24 sayı, 6 rebound, 3 asist, Erdem Türetken 18 sayı, 6 rebound, 3 asist, Burak Dündar 11 sayı 2 rebound 2 asist Abdurrahman Aksu 10 sayı 4 rebound 2 asist ile galibiyette rol oynayan oyuncular oldu.

Deplasman Yolcusu

Potanın Kaplanları, kendi sahasından iki hafta uzaklaşarak İzmir'de 1 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te Rota Koleji ve Ankara'da 7 Aralık Cuma günü saat 17.00'de Halk Enerji Ted Ankara Kolejliler ile deplasmanda karşılaşacak.