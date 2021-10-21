Türkiye Drag Şampiyonasının 2. ve 3. ayak yarışları Kepez'de

Kepez Belediyesi'nin hız tutkunlarının hizmetine kazandırdığı Odabaşı Mahallesi'ndeki Drag Pisti, Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun(TMF), yarış takviminde yer alan Türkiye Drag Şampiyonası 2. ve 3. Ayak Yarışlarına ev sahipliği yapacak.

Geçen ay, Türkiye Drag Şampiyonası 1. Ayak Yarışına ev sahipliği yapan Kepez Belediyesi, bu hafta sonu da hız tutkunlarını buluşturuyor. Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun(TMF), yarış takviminde yer alan Türkiye Drag Şampiyonası 2. ve 3. Ayak Yarışları 22-23-24 Ekim tarihlerinde Kepez'de yapılacak. Kepez Belediyesi'nin hız tutkunlarının hizmetine kazandırdığı Odabaşı Mahallesi'ndeki Drag Pisti'nde gerçekleşecek yarışlar, 22 Ekim Cuma günü antrenmanla başlayacak, 23 Ekim Cumartesi ve 24 Ekim Pazar günü de heyecan dolu yarışlarla devam edecek. Hız tutkunlarını 3 gün boyunca bir araya getirecek yarışlar dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesiyle sona erecek. Kayıt işlemlerinin devam ettiği yarışlara, Türkiye'nin dört bir tarafından çok sayıda sporcunun katılım göstermesi bekleniyor.