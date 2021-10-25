Türkiye Drag Şampiyonları ödüllendirildi

Kepez Drag Pisti'nde 22-23-24 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen Türkiye Drag Şampiyonası 2.ve 3. Ayak yarışlarında dereceye girenler ödüllendirildi.

Kepez Belediyesi'nin Odabaşı Mahallesi'nde hız tutkunlarının hizmetine açtığı Kepez Drag Pisti, hafta sonu heyecanlı yarışlara ev sahipliği yaptı. Türkiye Motosiklet Federasyonu(TMF), yarış takviminde yer alan Türkiye Drag Şampiyonası 2. ve 3. Ayak yarışları Kepez Drag Pisti'nde yapıldı. Nefeslerin tutulduğu yarışlara aralarında kadınlarında bulunduğu 13 ilden 103 sporcu katıldı. 22 Ekim Cuma günü antrenmanla başlayan yarış takvimi, hafta sonu hız tutkusuyla devam etti. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün de ilgiyle izlediği yarışların sonunda, dereceye giren yarışmacılar kupalarında sahibi oldu.