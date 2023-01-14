Türkiye, endüstriyel mutfakta dünyanın 5 ekol ülkesinden biri

Geçtiğimiz yılı 2,450 milyar dolar ihracatla kapatan ve 2,250 milyar dolar dış ticaret fazlasıyla Türkiye'nin ihracat şampiyonlarından endüstriyel mutfak sektörü, 3 yıl aradan sonra 2. Büyük Sektör Buluşması'nı Antalya'da düzenledi.

Endüstriyel mutfak, çamaşırhane ekipmanları, servis ve ikram ekipmanları, temizlik ve hijyen, tekstil, mobilya ve dekorasyon olmak üzere 500'den fazla katılımcının yer aldığı organizasyon, firmaların stantlarının yer aldığı fuar alanı ve gün boyu devam eden panellerle dikkat çekti. Etkinliğin açış konuşmasını yapan TUSİD Başkanı Güçlü Kaplangı, sektörle ilgili şu açıklamalarda bulundu: “2022 yılını 6 milyar dolar ihracatla kapatan mutfak eşyaları sektörü 4,5 milyar dolar dış ticaret fazlası vererek önemli bir başarıya imza atmaktadır. Sektör, dünyanın en büyük 8. ihracatçı ülkesi konumundayken yaptığı kilogram başına 3,89 dolarlık ihracatla da ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağlamaktadır. Mutfak eşyaları içerisinde yüzde 40'lık paya sahip endüstriyel mutfak sektörüne baktığımızda da dünyanın en büyük 5. ihracatçısı konumundayız ve kilogram başına 20 dolarlara kadar ihracat değerimiz bulunmaktadır. Sektörümüz, 2022 yılını 2,450 milyar dolar ihracatla kapatırken sadece 200 milyon dolar ithalat yaparak verdiği 2,250 milyar dolar dış ticaret fazlasıyla Türkiye ekonomisinin yıldız sektörlerinden biri konumuna gelmiştir. Başka bir ifadeyle mutfak eşyaları sektörünün verdiği 4,5 milyar dolarlık dış ticaret fazlasının yarısını endüstriyel mutfak sektörü oluşturuyor.”

Dünyanın 2. en büyük endüstriyel mutfak ekipmanları fuarı: HOSTECH by TUSİD

Konuşmasında Güçlü Kaplangı, 2023 yılında bakanlığın yol haritası olan uzak ülkeler stratejisine odaklanarak ABD, Japonya, Avustralya gibi ülkelere odaklanacaklarının altını çizerken, bu yıl milli katılımla ABD, İngiltere, Almanya gibi ülkelerde düzenlenen 6 fuara katılacaklarını belirtti. Derneğin çalışmaları hakkında da bilgi veren Kaplangı, “Pandemi nedeniyle büyük sektör buluşmamızı bu yıl düzenleyebiliyoruz. Pandemi sektörümüz açısından çok zor geçti. Otellerin ve restoranların kapalı olduğu bir dönemde, istikrar kalkanı programından yararlanabilmek için cumhurbaşkanımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda vergi ve sigorta primlerimizin ertelenmesini sağladık. Ertelemenin de ötesinde daha sonra çıkan KGF kredilerinden yararlanabildik. Aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı bayındırlık birim fiyatları TUSİD'in verileri çerçevesinde hazırlanmaktadır. Yine şehirlerde düzenlenen gastronomi festivallerine katılırken, 20-24 Eylül tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta düzenlenecek HOSTECH by TUSİD'i hazırlığı içerisindeyiz. Fuarımız, dünyanın 2. en büyük endüstriyel mutfak ekipmanları fuarı olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 100 ülkeden 1000 katılımcının yer alacağı fuar 40 bin metrekarelik alanda tarihinde ilk kez 8 salonda düzenlenecek. Şimdiden fuarın yüzde 92'si doldu" dedi.

Endüstriyel mutfak iç pazarda hareketleniyor

Turizm rakamlarını da değerlendiren Güçlü Kaplangı, “Özellikle turizm yatırımcıları çok uzun yıllar kar elde etmedikleri için yatırıma yönelmediler mutfak cihazları kısmında. Ama bu sene karlı ve dolu dolu bir yıl oldu turizm endüstrisi açısından. Rakamlara baktığımızda da Türkiye, 2019 yılında en çok ziyaretçi alan ilk 10 ülke sıralamasında 6'ncı sıradayken, 2022'de 3'üncü sıraya yükseldi. Türkiye turizm gelirini de 2019'a göre yüzde 36 artırarak en iyi performansı gösterdi. Bu yılın en çok turist alan ilk 3 ülkesi Fransa, İspanya ve Türkiye olarak sıralandı. Türkiye turizmde bir dünya klasiği olan ve 2021 yılında yakaladığı İtalya'yı geride bırakarak tarihinde ilk kez dünya 3'üncülüğüne ulaştı. Turizmdeki toparlanma sinyallerini otel yatırımlarında da görüyoruz. 2022'de 110 yeni otel hizmete girerken bu yıl 67'si 5 yıldızlı toplam 65 bin yatak kapasiteli 148 yeni otel hizmete girecek. Yine pandemi sonrasında otel, restoran ve yemek hizmeti veren işletmelerde yapılan ev dışı tüketimin 150 milyar TL'ye ulaştığını düşünürsek hem otel yatırımları hem ev taşı tüketim hem de gelen yabancı turist sayısı bakımından endüstriyel mutfak sektörü için iç pazarda hareketli bir yıl bizi bekliyor” ifadelerini kullandı.