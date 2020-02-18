Türkiye genelinde en çok konut satılan ikinci ilçesi Muratpaşa, çekim merkezi oldu

Muratpaşa ilçesinde 12 bin 915 konut satıldı. Başkan Ümit Uysal, "Sağlık, ulaşım, güvenlik hizmetlerinde sorun olmayan Muratpaşa'mız ayrıca belediyecilik hizmetleri ile de öne çıkıyor" dedi.

En çok konut satılan ilçeler sıralamasında ilk 20'de Ankara'dan 7, İstanbul'dan 4, Antalya'dan 3, Gaziantep'ten 2, Bursa, Konya, Eskişehir ve Kayseri'den birer ilçe yer aldı. Sıralamaya üç büyük il dışından ilçelerin girmesi konut sektörünün Anadolu'da da canlı olduğunu gösterdi. İlk 20'ye giren Antalya Alanya'da 13 bin 12 adet, Muratpaşa'da 12 bin 915 adet konut satıldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa'nın Antalya'nın kalbi olduğunu ifade ederek, "İnsanlar konut satın alırken, değişik kriterlere; sağlık, eğitim, ulaşım, toplumsal mutluluk-huzur, kolay ve sağlıklı hizmet alabilmek gibi kriterlere dikkat eder. Sağlık, ulaşım, güvenlik hizmetlerinde sorun olmayan Muratpaşa'mız ayrıca belediyecilik hizmetleri ile de öne çıkıyor. Muratpaşa Belediyesi'nin sivil toplum hizmetleri, yaşlıevleri, sosyal kreşleri, sistematik sosyal hizmetleri, engelli hizmetleri, eğitim destek programları, spor olanakları, kültürel etkinlik programları, parkları, plajları ile, ilçenin çekim merkezi olmasında etkili oluyor. Katılımcı, şeffaf yönetim anlayışı ile ortaya konan hizmetler sonucu insanlarımız demokrasinin yaşandığı, refahın olduğu yerlerde konut alıp, yaşamayı tercih ediyor" dedi.

Uysal, "Muratpaşa'mız, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) tarafından yapılan araştırmada ‘Çok Yüksek İnsani Gelişme Düzeyi'ne sahip ilçeler sıralamasında ilk başlarda yer alıyor ki, bunun da insanların yaşayacağı yerleri seçmelerin de etkili olduğu inancını taşıyorum" diye belirtti.