Türkiye Grand Prix sona erdi

Antalya'da organize edilen Grand Prix 2019 judo turnuvası sona erdi. 76 ülkeden 485 sporcunun katıldığı turnuvada Türkiye 1 altın ve 2 bronz olmak üzere toplam 3 madalya ile turnuvayı tamamladı. Mikail Özerler Altın, Miraç Akkuş ve Kayra Sayit bronz madalya kazanan sporcular oldu.

Judo Grand Prix'te son gün tatamiye kadınlarda 78, +78 ve Erkeklerde ise 90, 100 ve +100 kilo maçları yapıldı. Kadınlar 78 kiloda tatamiye çıkan Çiğdem Bora ve Sümeyra Aykaç ikinci turda, +78 kiloda Sebile Akbulut ise ilk maçında yenilerek elendiler. +78 kiloda mücadele eden olimpik sporcu Kayra Sayit ise ilk turu bay geçti. İkinci turda Ukraynalı A.Sapsai karşısında ippon ile galip gelerek bir üst tura çıktı. Bu turda Rus K.Chibiova'ya yenilen Kayra, repesaj maçına kaldı. Kayra Sayit Repesajda İsrail'den Raz Hershko'yu ippon ile yenerek bronz madalya için Belaruslu Maryna Slutskaya ile karşılaştı. Rakibi karşısında kontrollü mücadele eden Kayra, tecrübesinide kullandı ve maçı ippon ile kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 90 kiloda Mert Şişmanlar ve Magomad Çeçenoğlu ilk turda elenirken, yine bu kiloda mücadele eden Mikail Özerler ise finale çıktı. Olimpik sporcu Mikail Özerler, İlk turda Brezilyalı, ikinci turda Özbekistanlı rakiplerini ipponla, üçüncü turda ise altın skorla Kübalı rakibini yenerek yarı finale çıktı. Özerler bu turda Belaruslu Varapayev'i ipponla yenerek finale yükseldi. Mikail Özerler, finalde Gürcü Giorgi Papunashvili ile karşılaştı. Maçın normal süresinde taraflar puan çıkaramadı ve maç altın skora gitti. Rakibine iki ihtar verdirten Özerler, uzatmanın ikinci dakikasında rakibini ipponla yenerek altın madalya kazandı. Mikail Özerler ilk defa Türkiye adına büyüklerde madalya kazanmış oldu. 100 kiloda ise Feyyaz Yazıcı, +100 kiloda Furkan Güner ve Emrullah uçar'da ilk maçlarını kazanamayarak turnuvadan elenen isimler oldular.

Kadınlar:

78 kiloda 1. Maria Anna (Almanya), 2. Kaliema Wagner (Küba), 3. Luise Malzahn (Almanya), 3. Anastasiya Turchyn (Ukrayna) +78 kiloda 1. İryna Kındzerska (Azerbaycan), 2. Beatriz Souza (Brezilya), 3. Kayra Sayit (Türkiye), 3. Jasmin Kuelbs (Almanya)

Erkekler:

90 kiloda 1. Mikail Özerler (Türkiye), 2. Giorgi Papunashvılı (Gürcistan) 3. Komronshokh Ustopırıyon (Tacikistan), 3. Avtandili Tchrıkıshvılı (Gürcistan)100 kiloda 1. Alexandre Iddır (Fransa), 2. Rafael Buzacarını (Brezilya), 3. Elmar Gasımov (Azebaycan), 3. Toma Nıkıforov (Belçika) +100 kiloda 1. Roy Meyer (Hollanda), 2. Levani Matıashvılı (Gürcistan), 3. Lukas Krpalek (Çekya), 3. Vladut Sımıones (Romanya) Öte yandan 2019 Antalya Judo Grand Prix'ini Gürcistan 5 madalya ile birinci, Azerbaycan 4 madalya ile ikinci ve Kazakistan ise iki madalya ile üçüncü olarak tamamladı.