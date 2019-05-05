Türkiye Kupası, Muratpaşa Belediyespor'un

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Türkiye Kupası final maçında Kastamonu Belediyesi'ni uzatmalarda 33-32 yenerek 2018-2019 sezonu Türkiye Kupası'nı kazandı.

Muratpaşa Belediyesipor Kadın Hentbol Takımı sadece 0.2 puanla kaçırdığı şampiyonluğun ardından Türkiye Kupası için sahaya çıktı. Muratpaşa, Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda, Murat Çelik ve Cengiz Ömer hakem ikilisinin yönettiği final maçında Kastamonu Belediyespor'u uzatmada 33-32 mağlup ederek, hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazandı. Maçın ilk yarısını 16-15 önde kapayan Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, normal süresi 28-28 biten maçı, uzatmalarda 33-32 kazanarak Türkiye Kupası'nı Antalya'ya getirdi.

Maçta Muratpaşa Belediyespor'dan Kübra Sarıkaya 8, Yeliz Özel 7, Yağmur Toprak 6, Döne Gül Bozdoğan ve Branik 3'er, Cansu Akalın ve Yasemin Şahin 2'şer, Didem Hoşgör Binboğa ile Eda Nur Kılıç da 1'er gol attı. Takım, sevinçlerini maçı takip eden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'la birlikte yaşadı.

Başkan Uysal: “Hedefimiz Avrupa'da derece yapmak'

Sporcuları ve Antrenör Birol Ünsal'ı tek tek kutlayan Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, “Farklı yaklaşım sergiledik. Diğer takımların çok fazla yabancı oyuncusu olmasına rağmen, biz; Türkiye'nin gözde, tecrübeli sporcuları ile geleceğin yıldızı genç oyuncularla yola çıktık. Bütçemizin 2-3 katı büyüklükteki takımlara karşı şampiyonluğu çok az farkla kaybettik. Ama sporcularımız ve teknik heyetimiz, Türkiye Kupası'nı kazanıp, doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Antalya'ya, Türkiye Kupası kazandıran sporcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum. Hedefimiz; gelecekte, kendi yetiştirdiğimiz sporcularla Avrupa'da derece yapmak” dedi.