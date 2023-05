Türkiye Mavi Bayrak'ta yine dünya üçüncüsü

Bu yıl Türkiye 551 plaj, 23 marina, 14 turizm teknesi ve 10 bireysel yatla dünya üçüncüsü oldu. Elde edilen başarıda Antalya 231 plaj, 5 marina, 14 turizm teknesi ile en çok Mavi Bayrak getiren il oldu.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı, uluslararası alanda Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE koordinasyonunda dünyada 50 ülkede uygulanıyor.

Merkezi Danimarka Kopenhag'ta bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE, 2023 yılında Mavi Bayrak Programı'nı uygulayan tüm ülkelerden ilk beş ülke sıralamasını bildirirken, ödüle hak kazanan plaj ve marina sayılarını 25 Mayıs'ta açıklayacağını belirtmişti. Buna göre Türkiye, plaj sayısı ile yine dünya üçüncüsü oldu. İlk sırada İspanya, ikinci sırada Yunanistan yer alırken, Türkiye'nin arkasından 4. sırada İtalya ve ardından 5. sırada Fransa yer aldı.

Elde edilen bu başarı üzerine Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Başkanı ve Turizm Eski Bakanı Doç. Dr. Abdulkadir Ateş şunları söyledi:

“Dünya genelinde her türlü çevre ile ilgili konular, sosyal ve uluslararası gelişmelerden olumsuz etkilenen sektörlerin başında turizm geliyor. Buna rağmen 'doğal çevre'nin korunması her daim cazibe merkezi olmanın temel unsurunu oluşturuyor. Çevrenin ve halk sağlığının korunmasına yönelik kriterleri barındıran, dünyada halk nezdinde en çok bilinen ve güvenilen Mavi Bayrak eko-etiketi bu anlamda önemli bir rol üstlenmeye devam ediyor. Bugün açıklanan Uluslararası Mavi Bayrak ödüllerinin, insanların turizm tercihlerine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Çevre, sağlık, güvenlik ve hijyen şartlarının en üst seviyede tutulduğu Mavi Bayraklı plajlarda yüzme suyunun mikrobiyolojik olarak kontrol edilmesi, plaj ve donanımlarının temizliği, can güvenliği ve çevre yönetimine dair pek çok kriteri barındırması, tüm bu kriterlerin denetim altında tutulması, uluslararası turizm camiası için önemli güvence alanları olacaktır. Ülkemizin Mavi Bayrak sayıları açısından dünyadaki başarısı bu anlamda önemli bir avantaj sağlamaktadır. Çevre sağlığı olmadan insan sağlığı ve sürdürülebilir turizm olmaz ilkesi ile 30 yıldır çalışan Türkiye Çevre Eğitim Vakfı olarak, kıyılarımızda dalgalanan Mavi Bayraklarımız ile Cumhuriyetimizin 100. yılında sağlıklı ve başarılı bir sezon geçirilmesini dileriz."

Öte yandan Türkiye'nin dünya üçüncülüğünde Antalya 231 plaj, 5 marina, 14 turizm teknesi ile en çok mavi bayrak getiren il oldu. Antalya'yı, Muğla, İzmir, Balıkesir, Aydın, Samsun ve diğer iller takip etti.