İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye Motodrag şampiyonası Kepez'de

Kepez Belediyesi’nin Odabaşı Mahallesi’nde açtığı Kepez Drag Pisti, Türkiye Drag Şampiyonası’nın 2.

Kepez Belediyesi'nin Odabaşı Mahallesi'nde açtığı Kepez Drag Pisti, Türkiye Drag Şampiyonası'nın 2. ve 3. Ayak Yarışlarına ev sahipliği yapıyor. 16 Kasım Cumartesi günü başlayan Motodrag yarışları hız kesmeden devam ediyor.


Kepez'de heyecan bitmiyor. Motor ve otomobil sporlarına büyük önem veren Kepez Belediyesi, sık sık düzenlediği drag yarışlarıyla hız tutkunlarını Kepez'de bir araya getiriyor. Geçtiğimiz günlerde Off-road tutkunlarını Kepez'de buluşturan Kepez Belediyesi, bu hafta sonu da motor tutkunlarını ağırlıyor. Kepez Belediyesi'nin Odabaşı Mahallesi'nde açtığı Kepez Drag Pisti, Türkiye Drag Şampiyonası'nın 2. ve 3. Ayak Yarışlarına ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin dört bir yanından katılan motor tutkunlarını ağırlayan Kepez'de heyecanlı anlar yaşanıyor. Nefeslerin tutulduğu yarışlarda, motor tutkunları birincilik kupası için kıyasıya mücadele ederken, tribünleri dolduran izleyicilerde adrenalin yüklü yarışları izlemenin keyfini yaşıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.