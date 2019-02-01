Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Ayık: "2019 göstergeleri iyi, kişi başı geliri artırabiliriz"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, "Toplam kaliteyi ve tesislerimizin dışındaki alanları geliştirdiğimizde, gelen misafirlerimize farklı deneyimler yaşatabilecek ürünleri sunduğumuzda dünya ortalamasına yaklaşan kişi başı geliri elde edebiliriz" dedi.

İstanbul TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde 23'üncüsü düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) ikinci günde de tanıtım aralıksız sürüyor. Fuarda Alanya, 64 metrekarelik özel tasarım stant ile tanıtılıyor. Alanya standını ziyaret eden TÜROFED Başkanı Osman Ayık, 2019'un son derece iyi göstergelerle başladığını söyledi. Tüm kaynak pazarlarda artış olduğunu, dış pazarlar kadar iç pazarın da Türkiye'nin vazgeçilmezi olduğunu söyleyen Ayık, "Gelir anlamında almamız gereken mesafe hala var. Dünya ortalaması belli. Uluslararası seyahat edenler ortalama bin dolar civarında harcama yapıyor. Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı son rakamlar ise 650 dolar seviyesinde. Toplam kaliteyi ve tesislerimizin dışındaki alanları geliştirdiğimizde, gelen misafirlerimize farklı deneyimler yaşatabilecek ürünleri sunduğumuzda dünya ortalamasına yaklaşan kişi başı geliri elde edebiliriz" dedi.

Türkiye ilk 5'e girebilir

Turizmci Hüseyin Baraner de, EMITT 2019'un bu zamana kadar en hareketli fuar olduğunu belirterek "Moraller yerine geldi, işler nispeten iyi. Herkes işini büyütmek, güzelleştirmek ve daha da sağlamlaştırmak istiyor. Türkiye bu sene doğru kararlar çerçevesinde ilerlerse dünyada ilk beşe girebilir. Ciromuzu da ülke olarak artırabiliriz” diye konuştu.