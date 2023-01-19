Türkiye soğuk hava dalgasına hazırlanırken, Antalya'dan kıskandıran görüntüler

Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava dalgası etkisini gösterirken, hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Antalya'da yerli vatandaşlar ve turistler, Bey Dağları'ndaki kar manzarası eşliğinde denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

Turizmin başkenti Antalya, kışın ortasında da yazdan kalma günlerini aratmıyor. Hava sıcaklığının 19 derece, deniz suyu sıcaklığını 18, nem oranının ise yüzde 56 kaydedildiği kentte güneşli havayı görenler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne geldi. Yerli vatandaşlar ve bölgedeki turistler, geçtiğimiz günlerde yağışının etkili olduğu Bey Dağları'ndaki kar manzarası eşliğinde güneşli havada bol bol güneşlendi, denizin de keyfini çıkardı. Bazı turistlerse Akdeniz'in berrak sularında kanoya binmeyi tercih etti. Denizin keyfini çıkaranların arasında yabancı bir turistin köpeği de yer aldı. Sahibiyle birlikte denize giren köpek, uzun süre sudan çıkmak istemedi. Ocak ayı ve hafta içi olmasına karşın sahilde oluşan görüntüler yaz aylarını aratmadı.

"Onlar montla, biz tişörtle"

Sahilde arkadaşıyla güneşlenen Yunus Türk, “Antalya her zaman böyle. Bir tarafına baktığınızda kar, bir tarafta deniz. Antalya'nın doğasında bu var. Diğer illerde herkes montla gezerken, biz tişörtle geziyoruz. Sahilde çoğunlukla turistler var ve denize giriyorlar" diye konuştu.