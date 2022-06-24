“Türkiye Ticaret Zirvesi”nde İnovasyon Ödülü sahibini buldu

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Uluslararası Ticaret ve Finansman Kulübü tarafından düzenlenen “Türkiye Ticaret Zirvesi”nde İnovasyon Ödülü'ne layık görülen Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, “Ürettiğimiz inovatif katma değerli yeni ürünlerin üretimden tüketime kadar olan süreçte doğal içerikli olması için gerekli olan kontrolleri gerçekleştiriyoruz” dedi.

Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen zirvenin açılışına Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, TOBB Afyonkarahisar Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Mustafa Özkan, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, Agrimetne Genel Müdürü Selçuk Bağcı, Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı katıldı. Toplantının moderatörlüğünü AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fikret Yaman yaptı.

Zirvenin açılışında konuşan TOBB Afyonkarahisar Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Mustafa Özkan, günümüzde en büyük sorunun finansal anlamda yaşandığını belirtti. Ardından konuşan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Ayşegül Selışık, dünyada birçok ülkenin küresel salgın ile birlikte kıtlık tehlikesi ile karşı karşıya geldiğini aktardı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi ve TOBB tarafından İnovasyon Ödülü'ne layık görülen Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı da, amaçlarının ürünlere hiçbir katkı maddesi ilave etmeden, besin değerini bozmadan, yüksek antioksidan ve besin değerine sahip olarak tüketiciyle buluşturmak olduğunu söyledi. Propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği, arı zehri ve ham bal

ürünlerinin yanında bu ürünlerden oluşan inovatif katma değerli şurup, boğaz spreyi, shot ve cilt bakım ürünleri gibi inovatif katma değerli yeni ürünler ürettiklerini paylaşan Samancı, "Arılar tozlaşmada çok önemli bir rol üstleniyor. Tozlaşmanın yüzde 80'i onlar sayesinde gerçekleşiyor. Tozlaşma demek yeşil, tarımsal üretim, bitki, hayvan, canlı demek. Dolayısıyla arı olmazsa canlı olmaz, yaşam olmaz. Bu yüzden yaşamın doğal döngüsü açısından arılar çok kıymetli bir yere sahip. Bu yüzden arıları korumalı, arıcılığı geliştirmeliyiz” dedi.