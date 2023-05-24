Türkiye Ulusal Ajansı uzmanlarından Erasmus eğitimi

Alanya Üniversitesi Şebnem Köseoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte programın açılış konuşmasını Türkiye Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı Yüksek Öğretim Koordinatörlüğü Uzmanı Ercan Laçin yaptı. Üniversitede gerçekleştirilen etkinliğin her yıl Türkiye Ulusal Ajansı destekleriyle düzenlendiğini ve etkinliğin Erasmus Ofis çalışanlarına yönelik olduğunu söyleyen Laçin, “Sayın Rektör, sayın mütevelli heyeti temsilcileri, değerli meslektaşlarım, öncelikle kurumuma ve sahsım adına bu toplantımıza ev sahipliği yapan Alanya Üniversitesine ve bu toplantının organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Erasmus+ Yüksek Öğretim Yeni Başlayanlar Toplantısı, her yıl tekrarlanan ve Erasmus ofislerine yeni katılan Erasmus Ofis çalışanlarına yönelik toplantıdır. Toplantıdaki amacımız, KA131 projelerinin program kurallarına uygun ve başarılı bir şekilde yürütülmesine destek olmak. Alanya Üniversitesi küçük bir üniversite olmasına karşın, Erasmus+ programı yükseköğretim sektöründe tüm proje türlerini başarıyla yürüten bir üniversitedir. KA131, KA171, KA2, Erasmus Mundus ve ESC projelerini başarıyla yürüttüğü görülmektedir. Toplantının tüm kurum çalışanlarına faydalı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Rektör Güner'den uluslararasılaşma vurgusu

Laçin'den sonra sözü Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner aldı. Uluslararası değişim programları çerçevesinde, dünyanın dört bir yanından gelen misafirleri ağırlama imkânı bulduklarını söyleyen Prof. Dr. Güner, bu sayede kültürel anlayışın zenginleştiğini, bu zenginleşmenin akademik gelişmelere de önemli katkılar sağladığını aktardı. Etkinlik sayesinde farklı kurumda çalışan Erasmus koordinatörlerinin birbirlerini tanıma imkânı bulduğunu, bu tanışmanın etkin bir ağ oluşturmaya katkı sağladığını söyleyen Prof. Dr. Güner, “Bugün burada, gerçekleştirilen üniversitemizde gerçekleştirilen etkinliğimiz, üniversitelerimizin Erasmus Ofislerine yeni katılan personele yöneliktir. Bu etkinlik, sadece bilgi paylaşımı değil, aynı zamanda farklı kurum çalışanlarının birbirlerini tanımaları ve etkin bir ağ oluşturmaları için de önemli bir fırsat sunacaktır. Günümüzün hızla küreselleşen dünyasında, uluslararasılaşma üniversitelerimizin en önemli hedeflerinden biri haline gelmiştir. Artık bu hedefin bir seçenek değil, bir gereklilik olduğuna inanıyorum.

Uluslararası değişim programları ile, dünyanın dört bir yanından gelen misafirleri ağırlama imkânı elde ediyoruz, kültürel anlayışımızı zenginleşiyor ve aynı zamanda akademik gelişime de ciddi anlamda katkı sağlıyor. Yani uluslararasılaşma, sadece öğrenci ve akademisyen hareketliliğini içermemektedir. Aynı zamanda küresel ağ oluşturma, uluslararası projeler yürütme, ortak çalışmalar gibi unsurları da içermektedir. Bu süreçlerde, sizlerin desteği, uluslararasılaşma stratejilerin başarısını belirleyen temel unsurlardan biri olacaktır. Bu aşamalarda karşılaşacağımız birçok zorluklar olacaktır, ancak sizlerin heyecanı, enerjisi ve özverisi bu zorlukları aşmamızı sağlayacaktır. Günün sonunda sizler, uluslararasılaşma vizyonun birer temsilcisi ve elçisi olma görevini de yerine getirmiş oluyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“46 ülkeden 85 üniversite ile anlaşmalar yapıldı”

Sonrasında sözü Alanya Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörü Anna Maria Bielecka aldı. Alanya Üniversitesinin kuruluş tarihi hakkında bilgiler aktaran Bielecka, üniversitenin fakülte ve bölümleri, tamamlanmış ve devam eden Erasmus+ projeleri hakkında katılımcılara sunum yaptı. “2014-2015 akademik yılında faaliyete başlayan butik bir üniversitedir, Alanya'nın ilk üniversitesi olma özelliğini taşımaktadır. 2022 yılında Golden Gateway Şirketler Grubu ailesine dahil olduk. Yapılan iş birliğine göre eğitim sektörüne giriş yapan grup, üniversitenin kapasitesinin artırılması, yeni kampüs, yurt ve teknopark yapılanmaları ile bölgenin öncü sektörleri olan turizm ve tarım başta olmak üzere, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi konularında yeni bir dönem başlatmış bulunuyor” diyen Bielecka, şu ana kadar toplam 46 ülkeden 85 üniversite ile ikili anlaşmalar yapıldığını ve bu anlaşmalar çerçevesinde; toplam 70 üniversite öğrencisi, 275 akademik personelin Erasmus+ programdan yararlandığını söyledi.

Etkinliğin ilk günü, tüm katılımcıların toplu fotoğraf çektirmesi ile sona erdi. Etkinliğin ikinci gününde ise; Alanya Belediyesi katkılarıyla, ilçenin doğal ve kültürel güzelliklerinin olduğu bölgeler eğitim katılımcılarına tanıtıldı.

Etkinliğe; Türkiye Ulusal Ajansı Uzmanı Ercan Laçin, Türkiye Ulusal Ajansı Uzman Yardımcısı Ahmet Çörekçioğlu, Türkiye Ulusal Ajans Uzman Yardımcısı Merve Nacar, Furkan Kaya, Türkiye Ulusal Ajansı Bilgisayar Mühendisi Mustafa Çavdaroğlu, Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, Alanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Danışmanı İlker Köse, Alanya Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörü Anna Maria Bielecka ve Türkiye'den 100'e yakın üniversitenin Erasmus koordinatörleri katıldı.