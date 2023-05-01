Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlendiği 5. Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde, finalinde rakibi İsmail Balaban'ı yenen Orhan Okulu başpehlivan oldu. Muratpaşa Güreşleri'nde, 20-21 Mayıs'ta başlayacak Türkiye Yağlı Güreş Ligi öncesinde ilk kez Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulandı.

Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl beşincisini düzenlendiği Yağlı Pehlivan Güreşleri, Konuksever Er Meydanı'nda yapıldı. Güreşlere 45'i başpehlivan olmak üzere farklı boylarda bine yakın sporcu katıldı. Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın ev sahipliğindeki güreşleri izlemek için meydanın tribünleri günün erken saatlerinde doldu.

Pehlivanlar boy gösterdi

Konuksever Er Meydanı'nda güreşler duayla başladı. Öğle saatlerinde aralarında Orhan Okulu, İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek, Ertuğrul Dağdeviren, Fatih Atlı, Serhat Gökmen'in de bulunduğu başpehlivanlar dualı çayırda boy gösterdi. Pehlivanlar, ilk tur kura çekiminin ardından Türk ve Atatürk bayraklarıyla seyircileri selamladı. Muratpaşa Güreşleri'nde tarihi Edirne Kırkpınar Güreşleri'nde görev alan davul-zurna ekibi de yer alırken, güreşlerde 1 ton yağ kullanıldı.

VAR sistemi ilk kez uygulandı

Muratpaşa Güreşleri'nde, 20-21 Mayıs Manavgat Belediyesi 10. Yağlı Pehlivan Güreşleri ile başlayacak Türkiye Yağlı Güreş Ligi öncesinde ilk kez VAR sistemi uygulandı. VAR sistemi için er meydanın dört bir köşesine ve kule hakem heyetinin bulunduğu yere yüksek çözünürlüğe sahip kameralar yerleştirildi. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Yayın Kurulu Başkanı Hüsnü Kaftan, VAR sistemiyle ilgili, “Futbolda böyle bir uygulama yapılıyordu, yağlı güreşte de ilk kez böyle bir uygulamaya gidiliyor. Daha önce tek kamerayla çekim yapılıyordu şimdi hiçbir itiraza yol açmayacak şekilde kameralar sahada konuşlandı ve reji sistemi kuruldu” diye konuştu.

Herkes er meydanında buluştu

Er meydanında birbirinden heyecanlı güreşler devam ederken, Başkan Uysal da Antalya'nın siyaset ve iş dünyasından birçok ismi er meydanında ağırladı. Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili adayı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Antalya milletvekili adayları ve diğer siyasi partilerin adayları ziyaret eden isimler oldu.

5. Muratpaşa Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin ağalık ihalesini ise Cumhuriyetin 100. yılı adına 2 milyon 23 bin TL Ahmet Aktaş kazandı. Aktaş ve Başkan Uysal, ihalenin sonuçlanmasın ardından birlikte seyircileri selamladı.

Finalin adı: Okulu ve Balaban

Bu yıl ilk kez ‘Paşanın Aslanı' Orhan Okulu, ‘Sarı Fırtına' İsmail Balaban, ‘Megastar' Ali Gürbüz gibi isimler Antalya seyircisi önüne çıktığı Muratpaşa Güreşleri'nin ikinci turu büyük heyecana sahne oldu. İsmail Balaban'ın Ali Gürbüz'le, Orhan Okulu'nun Yusuf Can Zeybek'le eşleştiği turdan Balaban ve Okulu çıkmasını bildi ve sonrasında bu iki isim finalde karşı karşıya geldi.

Finalde rakibi İsmail Balaban'ı yenen Muratpaşa Belediyespor güreşçisi Orhan Okulu 5. Muratpaşa Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. Güreşlerde Başpehlivan Okulu ile birlikte derece yapan Serhat Gökmen, Fatih Atlı ve İsmail Balaban'a kupa ve madalyalarını Başkan Uysal, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz ve Muratpaşa Belediyespor Başkanı Özcan Yılmaz takdim etti.