'Türkiye'de AIDS hastaları katlanarak artıyor'

Dr. Dilara İnan, Türkiye'de hasta sayılarının katlanarak arttığını belirtti. İnan, “Toplumun ve özellikle gençlerimizin bu hastalık hakkındaki farkındalık düzeyi artırılmalıdır.” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Tip Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Dilara İnan, 1 Aralık Dünya AIDS günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Antalya Tabip Odası adına açıklamada bulunan Prof. Dr. Dilara İnan, HIV infeksiyonunun sadece erişkinleri değil, bebek, çocuk, genç, yaşlı demeden herkesi etkileyebildiğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2017 verilerine göre dünyada 36,9 milyon HIV infekte kişi olduğunu ve hastalığın tanımlandığı 1981 yılından beri 35 milyon kişinin hayatını bu hastalıktan kaybettiğinin altını çizen Prof. Dr. Dilara İnan, 2017 yılı içerisinde 1,8 milyon kişinin yeni infekte olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Türkiye'de hasta sayılarının katlanarak arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Dilara İnan , “Yapılacak çalışmalar korunmaya yönelik olmalı, toplumun ve özellikle gençlerimizin bu hastalık hakkındaki farkındalık düzeyi artırılmalıdır. Bu hastalığa sahip olan bireylerin dışlanmaması mücadelenin başarısını da artıran bir unsur olacaktır.” dedi.

“Yetersiz kaldığından tedavi edilememektedir”

Hastalığın çıkış nedenini anlatan Prof. Dr. Dilara İnan şöyle konuştu:

“İlk defa 1981 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir grup homoseksüel erkekte ve Haiti'den gelen göçmenlerde ender rastlanan bir zatürre türü ve Kaposi sarkomu vakalarının tespit edilmesi ile HIV/AIDS hastalığı tanımlanmıştır. 1983 yılında AIDS'e neden olan virüs HIV (Human Immunodeficiency Virus, İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü) izole edilmiştir. Bu virüs vücudun savunma gücünü zayıflatmakta ve normal koşullarda tedavi edilebilen verem, menenjit gibi hastalıklar savunma gücü yetersiz kaldığından tedavi edilememektedir.”

HIV infeksiyonunun sadece erişkinleri değil, bebek, çocuk, genç, yaşlı demeden herkesi etkileyebileceğine dikkat çeken İnan, virüsün aşısının bulunduğunu kaydetti.

“Cinsel temasla bulaşmaktadır”

HIV/AIDS hastalığının, tanımlandığı 1980'li yılların başlarında “korunmasız yapılan homoseksüel cinsel temas ile bulaşmaktadır” diye bilindiğini ifade eden İnan, “1990'lı yıllardan beri çoğu ülkede en sık korunmasız yapılan heteroseksüel cinsel temas ile, ikinci sıklıkta damar içi madde kullananların ortak paylaştığı enjektör ile, üçüncü sıklıkta ise korunmasız yapılan homoseksüel cinsel temasla bulaşmaktadır.” diye konuştu.

Türkiye'de hasta sayılarının katlanarak arttığını dile getiren İnan, yapılacak çalışmaların korunmaya yönelik olması gerektiğini belirtti. İnan, “Toplumun ve özellikle gençlerimizin bu hastalık hakkındaki farkındalık düzeyi artırılmalıdır. Bu hastalığa sahip olan bireylerin dışlanmaması mücadelenin başarısını da artıran bir unsur olacaktır.” ifadelerini kullandı.