Türkiye'de ilk kez yılan balığından yapay yolla yavru alındı

Antalya Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü'nde, Türkiye'de ilk kez yapay yolla yılan balığından yavru elde edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TEGEM) tarafından desteklenen projede mutlu sona ulaşıldı. Yaklaşık bir yıldır devam eden proje kapsamında Beymelek Dalyanı ve Demre'nin Çayağzı Limanı'ndaki çaydan alınan 15 dişi, 60 erkek yılan balığı enstitüdeki tanklara alındı. Yılan balıklarından alınan sperm ve yumurtalar yapay ortamda döllendirildi. Döllemeden alınan larvalardan yavru yılan balığı üretildi.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Serkan Erkan, araştırma çalışmalarından en önemlilerinden birinin yılan balığı üretimi olduğunu belirtti.

Türkiye'de ilk kez yılan balığından suni yollarla yavru alıp larva aşamasına getirdiklerinin altını çizen Erkan, "Yılan balığı tüketilebilir bir balık ama şu an koruma altındadır. Çünkü nesli tükenmek üzere. Bu amaçla biz yılan balığının yetiştirilebilirliği üzerine bir çalışma yapıyoruz. Zor şartlarda üreyen bir balık, uzun süredir ekiplerimiz bu proje üzerinde çalışıyor" dedi.

"Yavru aldık"

Yılan balığının doğal yoldan Meksika Körfezi'nde ürediğini ve 6 bin kilometrelik yolun ardından Türkiye'nin akarsularına giriş yaptığını aktaran Erkan, "Bizim sularımızda büyümeye devam ediyor, vatandaşlarımız yakalıyor ve tüketiyor. Bu şekilde sürdürülebilirliği yok. Yılan balığının üretimini suni olarak nasıl üretilebileceği yönünde enstitümüz bir çalışma başlattı. Bunda ilk aşamayı başardık. Suni yollarla yılan balığından ilk yumurtaları döllemeyi başardık ve larvalarımız oluştu.Yavru aşamasına geldi sayılır. Araştırmalarımız devam ediyor" dedi.

"Türkiye'de ilk kez"

Dünyada sayılı Türkiye'de ilk kez bu çalışmayı hayata geçirdikleri için gururlu olduklarını dile getiren Erkan, "Japonya, Macaristan ve İtalya'da yılan balığından suni yolla yavru alma çalışmaları var. Biz de Türkiye olarak onlardan geride değiliz. Yılan balığı kaliteli bir balıktır. Soyu tükenme tehlikesi altında olduğu için şu an yakalanması yasak. Çalışmalarımızla üretimi arttırıp, akarsularımıza yılan balı bırakmayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.