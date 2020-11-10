Türkiye'de kış aylarında çok nadir gözlenen Akçaylak, Serik'te ilk kez görüntülendi

Antalya'nın Serik ilçesinde Türkiye'de kış aylarında çok nadir gözlenen kuş türü Akçaylak (Elanus caeruleus) görüldü. Kayıtlara işlenen türle birlikte ilçe ve çevresindeki kuş türü sayısı 241'e yükseldi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ve Serik Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında gerçekleştirilen Boğazkent Uygulamalı Çevre Eğitimi ve Kuş Halkalama İstasyonu 2020 sonbahar dönemi çalışmalarına devam ediliyor. Sonbahar dönemi çalışmasında Serik ve çevresinde ilk kez Akçaylak (Elanus caeruleus) kaydedildi.

Türkiye'de kış aylarında çok nadir olarak gözlenen tür, Serik bölgesinde yeni kayıt oldu. Bu türle birlikte Boğazkent Mahallesi ve çevresinde gözlenen kuş türü sayısı 241 oldu.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Hakan Karaardıç yaptığı açıklamada, Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu sonbahar 2020 dönemi çalışmalarını, pandemi dönemindeki etkiler ve küresel ısınmaya bağlı kuş davranışlarındaki değişimleri belirlemek amacıyla kasım ayı sonuna kadar devam edilecek olan çalışmalarda ilginç kayıtlar ortaya çıktığını söyledi

Kışlama alanlarına ulaşmak üzere Türkiye üzerinden Akdeniz'i geçmek zorunda olan on binlerce kuşun bu bölgeyi kullanmakta olduğunu belirten Karaardıç, “Bugün görüyoruz ki, Söğüt Bülbülü (Phylloscopus trochilus), Büyük Kamışçın (Acrocephalus arundinaceus), Kındıra Kamışçını (Acrocephalus schoenobaenus), Saz kamışçını (Acrocephalus scirpaceus) gibi türlerden hala istasyonda yakalanmaya devam ediyor. Diğer yandan az sayıda da olsa Turna (Grus grus) geçişleri kaydedildi. Ayrıca, rakımı yüksek yakın bölgelerde bolca yayılışı olan Dağ Serçesi (Passer montanus) de istasyonda yakalanan türler arasında yer aldı. Bununla birlikte Boğazkent için Bayrak tür niteliğinde olan yaz göçmeni Mahmuzlu Kızkuşu (Vanellus spinosus) türünden 20 civarında birey göç etmedi. Türkiye'de kuş araştırmalarında kritik bir konumda yer alan Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu bünyesinde gerçekleştirilen bu çalışmalar, küresel iklim değişikliğine bağlı yaban hayatında ortaya çıkan değişimin ortaya konmasında önemli bir rol oynamaktadır" ifadesine yer verdi.