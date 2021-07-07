'Türkiye'de Rus Ressamlar' sergisi Muratpaşa'da

Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi, çağdaş Rus resminin önde gelen beş ismin eserlerinden oluşan Türkiye'de Rus Ressamlar sergisine ev sahipliği yapacak. Sergi 9 Temmuz Cuma saat 18.00'de açılacak.

Çağdaş Rus resminin önde gelen beş ismi, Oleg Putnin, Vasya Lozhkin, Alexander Zhernoklyuev, Alexey Belyaev Gintovt ve Konstantin Miroşnik'in eserlerinden oluşan “Türkiye'de Rus Ressamlar” sergisi İstanbul ve Ankara'nın ardından Antalya'da sanatseverle buluşacak. Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenecek sergi Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçiliği, Rossotrudniçestvo Federal Ajansı Türkiye Temsilciliği ve ATİS Fuarcılık işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. 9 Temmuz Cuma günü saat 18.00'de açılacak sergi 13 Ağustos'a kadar görülebilecek. Sergide, Rus ressamların 56 eseri yer alıyor.